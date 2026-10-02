„Guvernul Ungariei ia act de decizia Rusiei, pe care o considerăm o măsură de răspuns”, a declarat Ministerul de Externe de la Budapesta, într-un comunicat dat publicității joi, potrivit Agerpres.

Ungaria spune că nu dorește escaladarea tensiunilor

„Ungaria nu are niciun interes într-o escaladare a tensiunilor diplomatice”, se adaugă în comunicat, care se referă la anunțul făcut în cursul zilei de joi de Rusia privind expulzarea unui număr nespecificat de oficiali de la ambasada Ungariei la Moscova și de la consulatele ungare din Kazan și Sankt Petersburg.

La rândul său, Ministerul de Externe rus a explicat că aceasta a fost o măsură reciprocă în urma expulzării anterioare a zece angajați de la ambasada Rusiei la Budapesta, un pas pe care diplomația rusă l-a descris ca fiind „nefondat” și „neprietenos”.

Budapesta invocă motive de securitate națională

Când a anunțat această măsură pe 8 septembrie, Budapesta a informat că angajații ruși expulzați au desfășurat activități „inacceptabile” și a argumentat că declararea lor ca personae non gratae era necesară pentru „protejarea securității și suveranității” țării, fără a rupe relațiile diplomatice cu Moscova.

În comunicatul său de joi, MAE ungar a reiterat această poziție „bazată pe considerații de securitate națională”, dând în același timp asigurări că funcționarea misiunilor sale diplomatice în Rusia va fi „pe deplin garantată”.

Guvernul conservatorului Peter Magyar, care a preluat funcția în luna mai, a schimbat politica externă a țării, distanțându-se de pozițiile proruse ale executivului anterior condus de ultranaționalistul Viktor Orban.