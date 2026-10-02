Pe 4 august, o dronă a lovit aripa unei aeronave ucrainene pe aeroportul Leipzig din Germania și a căzut pe pistă. Sub aceasta era prinsă o cutie metalică plină cu explozibil. Dispozitivul a rămas intact.

Acest lucru le-a oferit anchetatorilor ceva extrem de valoros: bomba propriu-zisă. Cutia era sigilată cu o placă metalică pe care erau imprimate șapte adâncituri circulare, potrivit unui dosar de investigație al Poliției Federale germane consultat de Axel Springer Global Reporters Network.

Nu era prima dată când un asemenea dispozitiv exploziv improvizat era descoperit pe teritoriul Europei.

Cu aproape doi ani înainte, pe 20 august 2024, anchetatorii poliției au ajuns într-un cimitir din Kaunas, Lituania, împreună cu o echipă de geniști. Aceștia primiseră din Polonia o informație extrem de sensibilă privind existența unor explozibili și a unui cetățean ucrainean despre care se presupunea că îi depozitase acolo pentru serviciile de informații ruse, potrivit documentelor de anchetă ale Biroului Poliției Criminale din Lituania.

La un mormânt degradat de vreme, sub flori artificiale și plăci de beton, polițiștii au găsit o pungă de plastic care conținea două conserve. Potrivit etichetelor, acestea ar fi trebuit să conțină porumb.

Analizele criminalistice au arătat însă că în interior se aflau 968 de grame de explozibil, fiecare conservă având echivalentul a aproximativ 700 de grame de TNT – o forță letală comparabilă cu cea a patru grenade de mână.

În ianuarie și iunie 2025, anchetatorii au descoperit în mai multe locuri din Lituania alte conserve umplute cu explozibili.

Patru dintre acestea erau prevăzute cu plăci metalice pe care fuseseră imprimate adâncituri circulare. Anchetatorii susțin că acestea erau concepute pentru a funcționa ca proiectile în momentul exploziei.

Expertizele criminalistice au stabilit că există o probabilitate foarte mare ca plăcile să fi fost fabricate cu aceeași mașină, potrivit unui raport al Serviciului de Criminalistică din cadrul Departamentului de Poliție al Lituaniei.

Dispozitivul atașat dronei de la Leipzig prezenta asemănări izbitoare cu cele recuperate din depozitele clandestine din Lituania, inclusiv conserva umplută cu explozibil și placa metalică ștanțată.

Asemănarea, de una singură, nu demonstrează că dispozitivele făceau parte din aceeași operațiune.

Însă doi oficiali occidentali din domeniul securității, care au primit protecția anonimatului pentru a putea discuta despre aceste subiecte, afirmă că elementele se potrivesc cu alte dovezi – inclusiv date privind călătoriile, presupuse rute logistice și informații obținute de serviciile de informații – care leagă cazurile de o misiune mai amplă a serviciilor ruse de informații.

Asemănările reprezintă unul dintre elementele unui tipar despre care oficialii germani și europeni cred că indică o campanie tot mai intensă de sabotaj și violență în Europa, planificată și coordonată de ofițeri ai serviciilor ruse de informații.

Serviciile rusești - implicate

Potrivit a trei oficiali de rang înalt din domeniul securității din Germania și Europa, principalul motor al campaniei este serviciul rus de informații militare GRU.

În centrul acesteia s-ar afla, potrivit oficialilor, Unitatea 29155 – o structură a informațiilor militare ruse asociată cu operațiuni de destabilizare în țările europene.

Autoritățile germane afirmă că se așteaptă la noi operațiuni „hibride”, în contextul în care președintele rus Vladimir Putin încearcă să perturbe sprijinul militar acordat Ucrainei și să crească prețul politic al susținerii Kievului.

„Populația trebuie să ajungă să se teamă de o confruntare militară directă și, prin urmare, să pună sub semnul întrebării rostul sprijinirii Ucrainei”, a declarat Gerhard Schindler, fost președinte al serviciului federal german de informații BND.

„De aceea, el va intensifica atât presiunea militară asupra Ucrainei, cât și presiunea hibridă asupra Occidentului”, a adăugat Schindler.

Ca răspuns la o solicitare de presă, Ambasada Rusiei la Berlin a negat orice implicare a Rusiei în acte de sabotaj în Europa.

„Respingem categoric acuzațiile nefondate privind presupusa implicare a Rusiei în așa-numitul «incident cu dronă» de pe aeroportul Leipzig, precum și în alte «activități de sabotaj»”, a declarat un purtător de cuvânt.