Rezultatul a fost recunoscut oficial de reprezentanții Băncii Cehe de Recorduri. Macheta are doi metri lungime, 25 de centimetri lățime și cântărește 6,5 kilograme. Cel mai înalt turn al construcției măsoară 60 de centimetri, scrie Prazska.

„Cel mai mare model croșetat al unei clădiri istorice. Kristýna Novotná din Praga a croșetat o machetă a Castelului Kašperk în 133 de zile, folosind în total 6,4 kilometri de fir de croșetat, echivalentul a 31 de ghemuri”, a precizat Agenția Dobrý den, organizația care se ocupă de recorduri și curiozități în Cehia.

Proiectul nu a avut la bază un tipar sau instrucțiuni prestabilite. Kristýna Novotná a lucrat după propria imaginație și a folosit carton pentru a da stabilitate clădirilor și zidurilor.

Întreaga construcție a fost realizată cu un singur croșet, iar obiectul are și o puternică valoare sentimentală pentru autoare.

„Întregul castel este croșetat cu un singur croșet, de patru milimetri. Și există un motiv pentru asta. Am primit acel croșet de la doamna Bejšovcová, care ne făcea mereu șederile la cabană mai plăcute. Din păcate, nu mai este printre noi, dar știu că ar fi incredibil de mândră de mine”, a povestit Kristýna Novotná.

Nici măcar autoarea nu își amintește cine a venit primul cu ideea de a recrea castelul la croșetă. Proiectul s-a născut spontan, în timpul unei seri petrecute împreună cu mai multe persoane.

„Stăteam pur și simplu pe balcon, seara, iar ideea a venit de la toată lumea. Așa că le mulțumesc tuturor celor care erau acolo, pentru că nu-mi amintesc cine a venit primul cu ideea”, a spus ea.

Macheta poate fi văzută chiar la Castelul Kašperk

Replica croșetată a Castelului Kašperk poate fi admirată chiar la monumentul pe care îl reproduce, fiind inclusă în traseul de vizitare.

Kristýna lucrează ca ghid turistic la castel și spune că și-a transformat astfel una dintre marile pasiuni într-un proiect care poate fi admirat de vizitatori.

„Dacă ai un vis, fă-l să devină realitate. Pentru mine, visul a fost dintotdeauna să fiu ghid. Iubesc acest lucru. Nu aș schimba nimic. Suntem un grup grozav de oameni”, a afirmat ea.

Fotografiile machetei au început deja să circule pe rețelele sociale și să atragă numeroase reacții.