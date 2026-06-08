Dominic Fritz a declarat că a înțeles că președintele României, Nicușor Dan, ar putea veni cu o variantă de premier tehnocrat.

„Așa am înțeles că ăsta este planul. Dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat.”, a spus el.

Liderul USR a insistat că partidul va rămâne consecvent deciziilor adoptate până acum.

„Eu sunt sigur că USR va rămâne consecvent cu deciziile luate și cu valorile pe baza cărora facem politică.”

În același timp, el a precizat că formațiunea pe care o conduce nu poate susține un executiv care, în opinia sa, ar permite PSD să influențeze direcția reformelor.

„Momentan, vedem că avem în realitate această majoritate PSD-AUR și cu siguranță nu vom putea gira un guvern care este un paravan pentru ca PSD să continue să pună frâne la reformele necesare pentru România.”, a afirmat liderul USR.

USR nu exclude alegerile anticipate

Întrebat care ar putea fi soluția pentru depășirea blocajului politic, Dominic Fritz a declarat că partidul nu se teme de posibilitatea organizării unor alegeri anticipate.

„Noi am mai spus-o, noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor.”

El a argumentat că actuala configurație parlamentară nu oferă o majoritate formată din USR, PNL și UDMR.

„Trebuie să constatăm că USR, PNL, UDMR, de exemplu, nu au o majoritate în momentul actual în Parlament.”