Şedinţă importantă la PNL. Conducerea partidului decide dacă susţine sau nu Guvernul lui Eugen Tomac

Stiri Politice
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Inquam Photos / George Calin

Conducerea PNL s-a reunit, astăzi, în şedinţă a Biroului Politic Naţional, de la ora 10.00, pentru a decide dacă va susţine sau nu Guvernul Eugen Tomac. 

autor
Cristian Matei

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La discuţii participă parlamentarii, primarii de municipii reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de Consilii Judeţene care nu sunt membri ai BPN, a anunţat formaţiunea politică, potrivit News.ro.

Şedinţa conducerii PNL are loc la sala grupului PNL din Camera Deputaţilor, unde sunt invitaţi să participe deputaţii şi senatorii PNL, primarii de municipii reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de Consilii Judeţene care nu sunt membri ai BPN.

Ce a spus președintele liberalilor, Ilie Bolojan, după ce s-a văzut luni cu Tomac

Tomac s-a întâlnit luni cu reprezentanţii PNL, fiind primul partid cu care a discutat despre susţinerea la votul de învestitură.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, după discuţia cu premierul desemnat Eugen Tomac, că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, el arătând că în cadrul discuţiilor s-au spus lucrurile direct, fără ocolişuri.

"Am prezentat perspectiva noastră şi anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele şi să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susţinere parlamentară", a spus Bolojan, după discuţiile cu Eugen Tomac, la sediul PNL.

El a menţionat că "un guvern care nu se bazează pe o susţinere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România".

La rândul lui, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, după întâlnirea cu conducerea PNL, că are o mare speranţă într-o judecată corectă, cinstită, în acord cu aşteptările cetăţenilor, în colegii din PNL, pentru a-i da un vot de încredere şi pleacă încrezător de la această întâlnire.

"Am o mare speranţă într-o judecată corectă, cinstită, în acord cu aşteptările cetăţenilor români, în colegii din Partidul Naţional Liberal pentru a-mi da un vot de încredere", a subliniat Tomac.

Liderii PNL au transmis, în această săptămână, pe mai multe voci, că PSD trebuie să îşi asume responsabilitatea guvernării ţării, pentru că are o majoritate cu AUR, în Parlament.

Cea mai dură reacţie a avut-o prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu. Primarul general al Capitalei l-a acuzat pe premierul desemnat că a avut "întâlniri prealabile, ascunse şi neasumate cu PSD", iar lista de miniştri prezentată este "cusută cu aţă alb-fosforescentă". "Vă rog, aveţi decenţa şi nu ne luaţi de proşti", i-a transmis Ciucu lui Tomac.

"PRIMUL semn de întrebare: Ne-aţi spus astăzi că aţi ţinut să vă întâlniţi prima dată cu PNL, apoi cu PSD. Eu nu cred acest lucru; adică eu cred că aţi avut întâlniri prealabile, ascunse şi neasumate cu PSD. De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi... Dar fişa mi-a picat atunci când ne-aţi spus despre dl. Ionaş la M. Dezvoltării. Nu aveţi cum să-mi explicaţi prin ce proces decizional aţi ajuns la dl. Ionaş, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejaţi interesele şi le-aţi pus ministerele pe care le vor ei la adăpost", a scris Ciucu pe Facebook.

Şi Dan Motreanu, secretarul general al PNL, i-a transmis preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, să preia guvernarea şi să pună în practică soluţiile PSD.

Liberalul a acuzat PSD că vrea să preia prin interpuşi ministerele care dau bani (Dezvoltare, Agricultură, Transporturi) şi să lase altora funcţiile în care trebuie luate decizii dificile, precum postul de premier, iar după şase luni, când nu le va mai conveni premierul, să-l demită tot printr-o moţiune de cenzură scrisă, semnată şi votată împreună cu AUR.

Negocieri pentru viitorul Guvern. Premierul desemnat, Eugen Tomac, după ce a fost la sediile PNL și USR: ”Plec cu încredere”

Sursa: StirilePROTV News.ro

Etichete: PNL, eugen tomac, guvern,

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