Declarațiile au fost făcute după întâlnirea pe care cei doi au avut-o în cadrul consultărilor politice pentru formarea unui nou executiv.

Liderul USR a precizat că apreciază relația personală și politică pe care o are cu Eugen Tomac, însă a subliniat că aceasta nu schimbă analiza pe care partidul său o face asupra situației politice create după adoptarea moțiunii de cenzură.

„Domnul Tomac este un coleg apreciat de noi, este momentan europarlamentar împreună cu colegii noștri în Parlamentul European, în același grup politic. Însă, aprecierea noastră pentru el personal, la fel ca și respectul nostru pentru președinte nu este neapărat legat de analiza noastră politică a acestui moment”, a declarat Dominic Fritz.

USR: Moțiunea de cenzură a schimbat realitatea politică

Potrivit liderului USR, votul prin care a fost demis guvernul reprezintă un moment de cotitură care nu poate fi ignorat în negocierile pentru formarea unei noi majorități. El a susținut că această nouă majoritate, PSD-AUR, încearcă să modifice reformele promovate de fostul executiv și că, din acest motiv, USR își pune problema dacă un nou guvern ar putea continua aceste politici.

„Care ar fi un guvern care să nu întoarcă aceste reforme și care să continue munca pe care au făcut-o miniștrii USR și alții. Și, aici, un guvern tehnocrat cu girul PSD evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul”, a spus liderul USR.

Dominic Fritz: „Greu vedem o susținere USR”

În urma discuției cu premierul desemnat, Fritz a transmis că, în actualele condiții, partidul vede cu dificultate acordarea unui vot de susținere pentru viitorul cabinet.

„Ăsta este motivul pentru care i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar, în același timp, asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului”, a declarat el.

Președintele USR a anunțat că urmează consultări în organizațiile județene și un vot în Comitetul Politic al partidului.

„Vom avea consultări în următoarele zile în filialele județene ale partidului. Vom avea un vot în Comitetul Politic al partidului”, a precizat Fritz.

Acesta a amintit că forul de conducere al partidului a decis deja în două rânduri că, în cazul trecerii moțiunii de cenzură susținute de PSD și AUR, nu va mai fi posibilă formarea unei majorități guvernamentale împreună cu PSD.

Totuși, liderul USR a precizat că partidul așteaptă și lista finală de miniștri înainte de luarea unei decizii definitive. „Dar bineînțeles că așteptăm și lista finală de miniștri și apoi vom lua o decizie.”

Fritz: Am înţeles că planul este că, dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat

Întrebat despre informațiile primite de la Eugen Tomac privind scenariul în care actuala propunere de premier nu ar obține susținerea Parlamentului, Dominic Fritz a afirmat că a înțeles că președintele ar putea veni cu o nouă variantă de tehnocrat.

„Așa am înțeles că ăsta este planul. Dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat.”, a spus el.

Liderul USR a insistat că partidul va rămâne consecvent deciziilor adoptate până acum.

„Eu sunt sigur că USR va rămâne consecvent cu deciziile luate și cu valorile pe baza cărora facem politică.”

În același timp, el a reiterat că formațiunea nu poate susține un executiv care, în opinia sa, ar permite PSD să influențeze direcția reformelor.

„Momentan, vedem că avem în realitate această majoritate PSD-AUR și cu siguranță nu vom putea gira un guvern care este un paravan pentru ca PSD să continue să pună frâne la reformele necesare pentru România.”, a afirmat liderul USR.

USR nu exclude alegerile anticipate

Întrebat care ar putea fi soluția pentru depășirea blocajului politic, Dominic Fritz a declarat că partidul nu se teme de posibilitatea organizării unor alegeri anticipate.

„Noi am mai spus-o, noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor.”

El a argumentat că actuala configurație parlamentară nu oferă o majoritate formată din USR, PNL și UDMR.

„Trebuie să constatăm că USR, PNL, UDMR, de exemplu, nu au o majoritate în momentul actual în Parlament.”

Relația cu Nicușor Dan și rezervele față de lista de miniștri

Întrebat dacă opoziția față de guvernul propus ar putea afecta relația cu președintele Nicușor Dan, Dominic Fritz a declarat că legătura dintre cei doi rămâne una solidă.

„Cu președintele Nicușor Dan ne unește o lungă istorie de luptă pentru aceleași valori. Împărtășim aceeași viziune pentru țară și de aceea eu am încredere, chiar dacă poate în anumite situații ajungem la concluzii politice diferite, totuși, această relație va rămâne.”

Referitor la lista de miniștri prezentată de Eugen Tomac, liderul USR a spus că există unele nume care ridică semne de întrebare pentru partid.

„Cel puțin sunt câteva nume acolo unde avem, desigur, multe întrebări.”

Întrebat dacă USR a propus tehnocrați pentru viitorul executiv, Fritz a răspuns negativ și a explicat că formațiunea consideră că miniștrii săi nu ar fi trebuit înlocuiți.

„Nu, n-am făcut propuneri de tehnocrați tocmai pentru că credem că miniștrii USR n-ar trebui înlocuiți. De aceea, n-am votat o moțiune de cenzură împotriva lor.”

De asemenea, liderul USR a reafirmat că partidul susține ideea unui guvern în care să fie reprezentat politic.

„Noi credem că un guvern care merită susținerea noastră este un guvern, bineînțeles, în care suntem reprezentați, politic.”, a mai spus el.