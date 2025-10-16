Drulă vrea susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, dar nu ar renunța în favoarea lui Ciucu

Cătălin Drulă a spus joi că și-ar dori susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, subliniind că nu există nicio aliniere cu PSD, iar Sorin Grindeanu ar prefera ca USR să nu existe. Însă, Drulă nu ar renunța în favoarea lui Ciprian Ciucu.

”Eu mi-aş dori să am susţinerea PNL în această candidatură, cred că sunt argumente foarte bune pentru asta. USR e partidul care a luat 200.000 de voturi”, a declarat Cătălin Drulă, la Europa FM, el precizând că USR a luat dublu şi ceva faţă de PNL la alegerile parlamentare, în Capitală.

Deputatul USR a mai spus că în opinia sa, ”e benefic pentru oraş să fie cineva care a fost mai apropiat de viziunea preşedintelui Nicuşor Dan, care nu a susţinut la ultimele alegeri un alt candidat”.

”Dincolo de asta, e şi o împărţire naturală, la Bucureşti, cumva a atribuţilor sau a responsabilităţilor politice. Noi n-avem niciun primar de sector, în momentul de faţă, am avea primarul general, colaborăm şi cu primarii de la PNL şi cu domnul Ciucu şi cu domnul Tuţă şi cu toţi ceilalţi primari, dar pe baze foarte clare”, a explicat deputatul USR.

Întrebat dacă ar prefera să fie candidatul comun PNL-USR la Primaria Capitalei, Drulă a răspuns:

”Eu mi-aş dori pentru această candidatură o susţinere mai largă, inclusiv poate de la partidele mai noi. Nu văd o aliniere cu PSD-ul în niciun fel şi, într-un moment de sinceritate care-s mai rare la el, şi domnul Grindeanu spunea, pe la începutul lunii iulie, că nu vede această aliniere. (..) Eu cred că ar prefera ca USR-ul să nu existe, domnul Grindeanu, pentru că reprezentăm idei destul de opuse”.

”Cred că nu mă place deloc domnul Grindeanu. Suntem la polul opus al valorilor şi principiilor”, a adăugat deputatul USR.

Vrea sprijin PNL, dar nu cedează în favoarea lui Ciprian Ciucu

Deputatul USR Cătălin Drulă spune că nu s-ar retrage în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, în competiţia pentru Primăria Capitalei, el arătând că USR crede în proiectul ăsta, care poate fi unul de succes pentru Bucureşti. El a făcut declarația în cadrul unui interviu la Europa FM.

”Nu, nicicum. Noi credem în proiectul ăsta, credem că proiectul USR şi al meu este unul de succes pentru, poate fi unul de succes pentru Bucureşti şi mergem cu încredere”, a spus Drulă.

Despre plângerea penală făcută de deputatul USR Emanuel Ungureanu, premierului Ilie Bolojan, pentru că nu a organizat alegerile în Capitală, Drulă a spus că el nu ar fi făcut acest lucru.

”Eu n-aş făcut asta, în locul lui. Nu s-a consultat cu nimeni din USR, dar până la urmă e o problemă de respectare a legii şi a nu face alegerile, la un moment dat, poate să devină o problemă pentru că ar trebui să existe o responsabilitate. Până la urmă şi ideea lui înţeleg era să se vadă unde-s blocate”, a spus Drulă.

Până în acest moment, nu a fost stabilită oficial data la care au loc alegerile pentru primarul general al Capitalei.

În mod public, singura persoană care și-a anunțat candidatura este Liviu Negoiță, președinte al organizației de București a Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) și fost primar al Sectorului 3 al Capitalei. Marile partide PSD și PNL încă nu și-au desemnat candidații.

