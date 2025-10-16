Drulă vrea susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, dar nu ar renunța în favoarea lui Ciucu

Stiri Politice
16-10-2025 | 21:17
Cătălin Drulă
Inquam Photos / George Călin

Cătălin Drulă a spus joi că și-ar dori susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, subliniind că nu există nicio aliniere cu PSD, iar Sorin Grindeanu ar prefera ca USR să nu existe. Însă, Drulă nu ar renunța în favoarea lui Ciprian Ciucu. 

autor
Claudia Alionescu

”Eu mi-aş dori să am susţinerea PNL în această candidatură, cred că sunt argumente foarte bune pentru asta. USR e partidul care a luat 200.000 de voturi”, a declarat Cătălin Drulă, la Europa FM, el precizând că USR a luat dublu şi ceva faţă de PNL la alegerile parlamentare, în Capitală.

Deputatul USR a mai spus că în opinia sa, ”e benefic pentru oraş să fie cineva care a fost mai apropiat de viziunea preşedintelui Nicuşor Dan, care nu a susţinut la ultimele alegeri un alt candidat”.

”Dincolo de asta, e şi o împărţire naturală, la Bucureşti, cumva a atribuţilor sau a responsabilităţilor politice. Noi n-avem niciun primar de sector, în momentul de faţă, am avea primarul general, colaborăm şi cu primarii de la PNL şi cu domnul Ciucu şi cu domnul Tuţă şi cu toţi ceilalţi primari, dar pe baze foarte clare”, a explicat deputatul USR.

Întrebat dacă ar prefera să fie candidatul comun PNL-USR la Primaria Capitalei, Drulă a răspuns:

Citește și
sectie de vot
Cum ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei. Politicienii cu cele mai multe șanse

”Eu mi-aş dori pentru această candidatură o susţinere mai largă, inclusiv poate de la partidele mai noi. Nu văd o aliniere cu PSD-ul în niciun fel şi, într-un moment de sinceritate care-s mai rare la el, şi domnul Grindeanu spunea, pe la începutul lunii iulie, că nu vede această aliniere. (..) Eu cred că ar prefera ca USR-ul să nu existe, domnul Grindeanu, pentru că reprezentăm idei destul de opuse”.

”Cred că nu mă place deloc domnul Grindeanu. Suntem la polul opus al valorilor şi principiilor”, a adăugat deputatul USR.

Vrea sprijin PNL, dar nu cedează în favoarea lui Ciprian Ciucu

Deputatul USR Cătălin Drulă spune că nu s-ar retrage în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, în competiţia pentru Primăria Capitalei, el arătând că USR crede în proiectul ăsta, care poate fi unul de succes pentru Bucureşti. El a făcut declarația în cadrul unui interviu la Europa FM.

”Nu, nicicum. Noi credem în proiectul ăsta, credem că proiectul USR şi al meu este unul de succes pentru, poate fi unul de succes pentru Bucureşti şi mergem cu încredere”, a spus Drulă.

Despre plângerea penală făcută de deputatul USR Emanuel Ungureanu, premierului Ilie Bolojan, pentru că nu a organizat alegerile în Capitală, Drulă a spus că el nu ar fi făcut acest lucru.

”Eu n-aş făcut asta, în locul lui. Nu s-a consultat cu nimeni din USR, dar până la urmă e o problemă de respectare a legii şi a nu face alegerile, la un moment dat, poate să devină o problemă pentru că ar trebui să existe o responsabilitate. Până la urmă şi ideea lui înţeleg era să se vadă unde-s blocate”, a spus Drulă.

Până în acest moment, nu a fost stabilită oficial data la care au loc alegerile pentru primarul general al Capitalei.

În mod public, singura persoană care și-a anunțat candidatura este Liviu Negoiță, președinte al organizației de București a Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) și fost primar al Sectorului 3 al Capitalei. Marile partide PSD și PNL încă nu și-au desemnat candidații.

România este în pragul unei crize de profesori. O treime au deja peste 50 de ani. Cei tineri spun că sunt „prea stresați”

Sursa: News.ro

Etichete: USR, PSD, PNL, catalin drula, primaria capitalei, sustinere,

Dată publicare: 16-10-2025 21:16

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Cătălin Drulă: ”Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. E un drept democratic”
Stiri Politice
Cătălin Drulă: ”Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. E un drept democratic”

 

Deputatul USR Cătălin Drulă, posibil candidat comun la Primăria Capitalei din partea USR și PNL, afirmă că ”vom avea alegeri pentru Primăria Capitalei în această toamnă”, în noiembrie, ”pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”.

Cum ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei. Politicienii cu cele mai multe șanse
Stiri Politice
Cum ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei. Politicienii cu cele mai multe șanse

Un sondaj de opinie realizat de CURS arată că Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR), Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) se numără printre politicenii cu cele mai mari șanse la Primăria Capitalei.

Drulă vrea candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei. Spune că și Bolojan susține această variantă
Stiri Politice
Drulă vrea candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei. Spune că și Bolojan susține această variantă

Deputatul USR Cătălin Drulă afirmă că şi-ar dori o candidatură comună a USR, PNL şi a altor formaţiuni politice reformiste pentru Primăria Capitalei.

Cătălin Drulă, posibil candidat comun la Primăria Capitalei din partea USR și PNL. Se așteaptă acceptul liberalilor
Stiri Politice
Cătălin Drulă, posibil candidat comun la Primăria Capitalei din partea USR și PNL. Se așteaptă acceptul liberalilor

Preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi liderul USR Dominic Fritz au stabilit ca PNL şi USR să aibă un candidat comun la Primăria Capitalei, pentru a nu diviza voturile dreptei, susţin surse politice pentru News.ro.  

Recomandări
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
Stiri actuale
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori

Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, a fost plasată, joi, de procurorii DNA sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei, au precizat surse judiciare.

Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin la Budapesta. „Să vedem dacă putem pune capăt acestui război”
Stiri externe
Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin la Budapesta. „Să vedem dacă putem pune capăt acestui război”

Donald Trump a declarat că se va întâlni cu Vladimir Putin în Ungaria pentru noi discuții privind încheierea războiului din Ucraina, în urma unei convorbiri telefonice „foarte productive” între cei doi.

Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan
Stiri actuale
Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost chemată la audieri. Este martor într-o anchetă în care este vizată, de fapt, sora ei vitregă, care a fost reținută.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 16 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi din senin o sumă de bani
2 Poliție
Inquam Photos / Cosmin Enache
Stiri actuale
Bărbat filmat când își bătea calul ca să tracteze o mașină, în Dâmbovița. S-a ales cu dosar penal
3 Militari Romania
Shutterstock
Stiri actuale
Ce va face România cu cele aproape 17 miliarde de euro din programul european de înarmare SAFE
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Octombrie 2025

49:18

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28