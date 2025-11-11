Sorin Grindeanu: „Declaraţiile Oanei Gheorghiu - populiste şi iresponsabile. Populismul nu se sancţionează penal în România”

11-11-2025 | 10:09
Sorin Grindeanu
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că afirmaţiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraţilor sunt populiste şi iresponsabile, iar reacţia CSM este exagerată.

autor
Ioana Andreescu

„Apreciez demersul preşedintelui Nicuşor Dan de a iniţia o consultare cu partidele din coaliţie pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reuşit să îl gestioneze corespunzător. Până la discuţia pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate. Declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declaraţiilor politice populiste şi iresponsabile, însă populismul nu se sancţionează penal în România. De aceea, consider drept o reacţie exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziţie", a scris Grindeanu, pe Facebook.

El a adăugat că îşi doreşte să se ajungă rapid la o formă a legii privind pensiile magistraţilor care să fie constituţională.

„Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul şi să atragem banii din PNRR, în loc să creştem taxe. Trebuie să depăşim tensiunile şi nivelul declaraţiilor politice şi să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii. Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe reţelele de socializare. PSD este pregătit să deblocheze situaţia pentru identificarea unei soluţii instituţionale care să rezolve problema pensiilor magistraţilor şi să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR", a transmis liderul social-democrat.

sorin grindeanu
Filmul Congresului PSD, cu Grindeanu ales președinte. Ciolacu: „Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece”

Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Palatul Cotroceni 

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, la Palatul Cotroceni.

Discuţiile au loc în contextul tensiunilor dintre partide, care au dus la blocaj în adoptarea proiectelor de reformă privind pensiile magistraţilor, administraţie, majorarea salariului minim sau pachetul de relansare economică, propus de social-democraţi.

În plus, este aşteptată o decizie, în urma publicării motivării CCR, pe proiectul pensiilor magistraţilor.

Discuţii între partidele aflate la guvernare

Discuţiile şefului statului cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi vin după o perioadă de tensiuni între partide, dar şi un blocaj total în reforma anunţată de Executiv, privind pensiile magistraţilor, tăierile din administraţia centrală şi locală, majorarea salariului minin, aplicarea referendumului privind 300 de parlamentari.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

Decizia CSM de a depune o plângere la adresa Oanei Gheorghiu vine după ce aceasta a declarat că România nu își permite să aibă pensionari speciali, făcând trimitere la magistrați, argumentând că indemnizațiile acestora iau bani „de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”.

În acest context pe lângă discuția legată de independența justiției apare și o discuție legată de corectitudinea declarațiilor făcute de Oana Gheorghiu. CSM consideră că comparația la care a apelat vicepremierul este o „manipulare” și o „încercare de a deturna nemulţumirile publice spre justiţie”.
 

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 11-11-2025 09:53

