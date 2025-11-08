Traian Băsescu: „Congresul PSD-ului a fost atât de greţos. N-aveau nevoie de 3.000 de oameni”

08-11-2025 | 07:21
Traian Basescu
Inquam Photos / Ioana Zamfir

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, cataloghează drept „greţos” congresul organizat vineri de PSD, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a candidat singur şi a fost ales preşedinte al formaţiunii.

 

autor
Ioana Andreescu

Traian Băsescu a refuzat să comenteze, în primă fază, modul în care s-a desfăşurat Congresul PSD, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a fost ales preşedinte al formaţiunii.

Ulterior, fostul şef al statului a catalogat drept „greţos” evenimentul la care au participat aproape 3.000 de delegaţi social-democraţi.

„Congresul PSD-ului a fost atât de greţos... Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni, pentru că preşedintele... aveau alegeri de şase luni, când a renunţat Corlăţean. Deci, ce Congres, ce alegeri? De asta nu am vrut să-l comentez”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, la B1 TV.

Filmul Congresului PSD, cu Grindeanu ales președinte

PSD și-a ales conducerea și intră într-o nouă etapă. Sorin Grindeanu a devenit președinte cu drepturi depline, după jumătate de an de interimat.

Peste 3.000 de membri de partid au votat online echipa Grindeanu la Congresul organizat în București. Au fost invitați și foștii președinți Adrian Năstase, Mircea Geoană și Victor Ponta.

A fost înghesuială mare la Romexpo, motiv pentru care startul s-a decalat până când fiecare și-a găsit loc pe scaun. În primul rând, fără să-i sufle nimeni în ceafă, Sorin Grindeanu. De șase luni aștepta momentul acesta, iar în acest timp un singur posibil adversar s-a retras din cursă.

