Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD. Câte voturi a obținut singurul candidat. Lista cu noua echipă de conducere

Stiri Politice
07-11-2025 | 17:41
sorin grindeanu echipa psd
Inquam/ Octav Ganea

Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, în funcţia de preşedinte al PSD, la Congresul extraordinar al partidului, cu 2.787 de voturi "pentru" şi opt abţineri.

 

autor
Cristian Anton

Congresul, reunit la Romexpo, a adoptat moţiunea "Uniţi pentru români. Puternici, doar împreună" cu care a candidat Grindeanu.

A fost validată, de asemenea, noua echipă de conducere propusă de acesta.

Noii prim-vicepreşedinţi PSD sunt: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu şi Corneliu Ştefan.

Vicepreşedinţi pe zone au fost desemnaţi Dragoş Benea - nord-est, Francisk-Iulian Chiriac - sud-est, Marius Dunca - centru, Gabriela Firea - Bucureşti-Ilfov, Adrian-Ionuţ Gîdea - sud, Laurenţiu Nistor - vest, Constantin Rădulescu - sud-vest şi Gabriel Zetea - nord-vest.

Lista vicepreședinților PSD pe domenii

Vicepreşedinţii PSD pe domenii sunt: Daniel Băluţă - administraţie publică, Gheorghe Cârciu - identitate naţională şi diaspora, Mihnea Costoiu - educaţie, cercetare, digitalizare şi AI, Vasile Dîncu - afaceri europene, apărare şi siguranţa populaţiei, Andrei Dolineaschi - economie şi antreprenoriat, Doina Fedorovici - muncă şi protecţie socială, Aladin Georgescu - investiţii şi fonduri europene, Dumitriţa Gliga - mediu şi energie, Romeo-Daniel Lungu - agricultură, dezvoltare rurală şi turism, Silvia Mihalcea - strategie legislativă şi coordonare grupuri parlamentare, Gheorghe Şoldan - dezvoltare regională şi infrastructură, Diana Tuşa - politici publice şi justiţie. Claudiu Manda va fi noul secretar general al partidului.

Sursa: Agerpres

