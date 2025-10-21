Sorin Grindeanu îl avertizează pe Ilie Bolojan: „Dacă refuză dialogul, va eșua din nou și va suporta consecințele politice”

21-10-2025 | 19:56
sorin grindeanu
IMAGO

Sorin Grindeanu, afirmă că poate să înţeleagă ”dorinţa lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiţiei”, adăugând însă că premierul ”e dator să înţeleagă că nu o mai poate face de unul singur”.

Vlad Dobrea

”Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu şi va eşua şi a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii”, susţine Grindeanu.

Sorin Grindeanu a afirmat, marţi seară, într-o postare pe Facebook, că reformele din justiţie sunt necesare şi trebuie făcute rapid, dar în deplină transparenţă şi în urma unui dialog real, cu respect faţă de instituţiile statului.

”Toţi actorii politici trebuie să colaboreze şi am cerut acest lucru în numele PSD. Din păcate, unii mânaţi mai mult de orgoliu şi mai puţin de raţiune vor să facă aceiaşi paşi care, în trecut, au dus la eşec - riscând de această dată un deznodământ şi mai grav: respingerea pe fond. Pot înţelege dorinţa lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiţiei. Dar e dator să înţeleagă că nu o mai poate face de unul singur”, a transmis liderul PSD.

Potrivit acestuia, este obligatoriu un dialog real cu toţi actorii relevanţi în domeniu.

"Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu şi va eşua şi a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii", a subliniat Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul, aşa că Guvernul poate relua demersul, consideră premierul, anunţând că standardul procedural pentru primirea avizului CSM va fi respectat.

”Am luat act de decizia CCR în privinţa legii privind pensiile magistraţilor, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecţia a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a scris, luni seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Anterior, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu se impune demisia premierului după respingerea proiectului reformei pensiilor magistraţilor de către CCR.

Sursa: News.ro

Etichete: CCR, sorin grindeanu, ilie bolojan,

Dată publicare: 21-10-2025 19:56

În această săptămână responsabilii ar trebui să decidă care va fi salariul minim pe economie, în 2026. Guvernul, sindicatele și patronatele, vor discuta joi dacă acesta va fi majorat.

