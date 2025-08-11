Sorin Grindeanu, despre candidatura lui Titus Corlăţean la președinția PSD: ”E un camarad vechi”

11-08-2025 | 15:42
Titus Corlăţean
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune despre candidatura senatorului Titus Corlăţean la funcţia de preşedinte al PSD că ”este foarte bine că există concurenţă”.  

Cristian Matei

”Titus e un camarad vechi. Mi-aduc aminte că, în urmă cu vreo 20 de ani, l-am susţinut să fie secretarul general al Partidului Social-Democrat şi a fost. M-am bucurat că a făcut parte din mai multe guverne, Ponta şi toate celelalte lucruri, dar e un coleg pe care eu îl respect şi e foarte bine că există concurenţă în Partidul Social Democrat (…) PSD-ul trebuie să iasă întărit din această competiţie internă”, a declarat, luni, Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Grindeanu a amintit că în toamnă va avea loc Congresul PSD, deşi data exactă nu a fost stabilită.

Politicile şi noul drum al Partidului Social Democrat trebuie să fie cât se poate de clare şi date printr-un vot. Dar îmi doresc totodată ca în această perioadă, să spunem, pre-electorală, pre-Congres discuţiile să nu ducă la slăbirea partidului. PSD-ul trebuie să îşi poarte toate aceste dezbateri interne fără a fi atacat sau a oferi momente de atac din partea adversarilor noştri politici”, a mai declarat Grindeanu.

Senatorul Titus Corlăţean a anunţat, duminică seară, că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte al PSD, pentru a revitaliza formaţiunea.

Sursa: News.ro

Etichete: PSD, sorin grindeanu, titus corlatean,

Dată publicare: 11-08-2025 15:00

