Primul lider PSD care anunță că îl susține pe Titus Corlățean la șefia partidului. „Oamenii ăştia nu înţeleg ce este sub ei”

Stiri Politice
11-08-2025 | 09:16
Titus Corlățean
Inquam Photos / George Calin

Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a PSD, anunţă că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului.  

autor
Adrian Popovici

Toma aminteşte că duminică seară, Titus Corlăţean, senator şi fost ministru de Externe, şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat (PSD), la viitorul Congres din această toamnă.

„Dragi buzoieni, sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a PSD. Din păcate, rezultatele politice obţinute, respectiv patru rânduri de alegeri pierdute şi acest 13% în sondaje arată că PSD-ul şi-a pierdut mult din încrederea oamenilor. Iar neîncrederea se datorează în primul rând modului în care fosta şi actuala conducere a PSD alături de PNL, au gestionat problemele ţării, ducând România într-o criză profundă, care iată îi va afecta pe toţi românii, pentru mult timp”, anunţă edilul luni dimineaţă.

El se referă la afirmaţiile lui Corlăţean conform cărora ,,în clipa de faţă există o mare de social democraţi membri simpatizanţi, care doresc o schimbare în bine”, ”e un vulcan şi oamenii ăştia nu înţeleg ce este sub ei”, iar proiectul său „va fi un proiect de relansare pe bază de oameni pregătiţi, de bună calitate, credibili şi cu moralitate”.

”Mult succes, domnule Titus Corlăţean!”, îi transmite Constantin Toma.

Sursa: News.ro

Etichete: PSD, titus corlatean, constantin toma,

Dată publicare: 11-08-2025 08:24

Articol recomandat de sport.ro
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Citește și...
Titus Corlățean își anunță candidatura la șefia PSD pentru
Stiri Politice
Titus Corlățean își anunță candidatura la șefia PSD pentru "revitalizarea" partidului. Care sunt greșelile, după el

Senatorul Titus Corlățean a anunțat duminică seară că a luat decizia de a candida pentru funcția de președinte al PSD, motivând această opțiune prin necesitatea de revitalizare a formațiunii politice.

Primarul Buzăului, mesaj în ziua înmormântării lui Ion Iliescu: „A fost omul potrivit la locul potrivit în acei ani tulburi”
Stiri actuale
Primarul Buzăului, mesaj în ziua înmormântării lui Ion Iliescu: „A fost omul potrivit la locul potrivit în acei ani tulburi”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de doliu naţional şi a funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu, primul preşedinte al ţării după 1990, care a „lăsat urme adânci în istoria României”.

Un lider vocal din PSD îl contrazice pe Marcel Ciolacu, după ce a spus că nu vede dezastrul economic: „Ai o mare vină”
Stiri Politice
Un lider vocal din PSD îl contrazice pe Marcel Ciolacu, după ce a spus că nu vede dezastrul economic: „Ai o mare vină”

Primarul PSD al Buzăului Constantin Toma declară la RFI că fostul premier Marcel Ciolacu, fost lider al partidului. are o mare vină pentru situaţia financiară a ţării.

Recomandări
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți
Stiri Economice
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat, Radu Crăciun, afirmă că noua lege privind pensiile private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi.

FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol
Stiri Economice
FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

Măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la prăbușirea guvernelor din Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit bugetar record.  

Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”
Stiri Politice
Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 August 2025

03:38:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12