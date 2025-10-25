Tânărul Zohran Mamdani, favorit la primăria New York-ului. Când începe votul anticipat prin corespondenţă

25-10-2025 | 15:38
Zohran Mamdani
Cea mai mare metropolă din Statele Unite, New York, începe sâmbătă procesul de vot anticipat pentru alegerea viitorului primar, iar marele favorit este Zohran Mamdani, un ales local de 34 de ani din aripa progresistă a Partidului Democrat, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

Votul anticipat prin corespondenţă este deschis tuturor newyorkezilor înscriși pe listele electorale care aleg să nu se prezinte fizic la urne în ziua scrutinului din 4 noiembrie.

Un favorit surpriză din Queens

După victoria surprinzătoare din alegerile primare din iunie, Mamdani — reprezentant al cartierului Queens în Adunarea statului New York — conduce detașat în sondaje. Naturalizat american abia în 2018, acesta este fiul unor intelectuali din diaspora indiană, musulman practicant și socialist asumat, precum și un critic vocal al lui Donald Trump și al politicilor sale economice și anti-imigrație.

Într-un oraș de 8,5 milioane de locuitori, extrem de scump, el promite un New York mai „accesibil”, cu mai multe locuințe cu chirii reglementate, transport public gratuit și creșe la cost zero.

Cuomo revine ca independent

Fostul guvernator Andrew Cuomo, figură reprezentativă a establishmentului democrat, candidează ca independent după ce a fost învins de Mamdani în primare. Din partea republicanilor intră în cursă Curtis Sliwa, în vârstă de 71 de ani.

Trei sondaje din octombrie îl creditează pe Mamdani cu 46-52% din intenţiile de vot, cu 11-13 puncte mai mult decât Cuomo. Sliwa urmează la mare distanță, cu 11-15%.

Polarizare extremă și atacuri agresive

Actualul primar, democratul Eric Adams — care s-a retras din cursă după sondaje defavorabile — îl susține acum pe Cuomo. Ambii îl atacă deschis pe Mamdani, pe care îl acuză că este „anti-business” și „vinde iluzii săracilor”.

Criticii îl prezintă pe candidatul din Queens drept „extremist”, invocând declarații anterioare împotriva poliției „rasiste” sau pozițiile sale foarte dure pro-palestiniene. Susținătorii săi afirmă însă că reprezintă exact generația pe care establishmentul a ignorat-o.

Trump intervine direct

În timp ce unii cer retragerea lui Sliwa pentru a consolida tabăra anti-Mamdani, republicanul refuză. Donald Trump pare deja resemnat în fața unei posibile victorii progresiste la New York.

„Se pare că vom avea un comunist ca primar (...). Dar tot va trebui să treacă pe la Casa Albă. Totul trece pe la Casa Albă”, a declarat el marți, alimentând temeri privind posibile presiuni federale asupra orașului.

