Potrivit unui comunicat de presă al partidului AUR, proiectul a fost inițiat de senatorul AUR, Cătălin Silegeanu și a întrunit 98 de voturi pentru din totalul de 100 de senatori prezenți.

„Intervenția acoperă falia dintre munca din spitale și modul în care aceasta era recunoscută în lege. Orele de gardă sunt servicii plătite distinct, dar tratate ca și cum nu ar conta în vechime, iar în timp se adună echivalentul a 10-15 ani de experiență care nu cântăresc corect nici în carieră, nici la concursurile pentru posturi”, a declarat Silegeanu.

Datele OECD arată că România are aproximativ 3,7 medici la mia de locuitori, sub media de circa 4,3 la nivelul Uniunea Europeană, aspect care amplifică presiunea asupra sistemului sanitar și crește dependența de activitatea în regim de gardă.

„Votul din Senat arată că, atunci când subiectul este clar și nu mai poate fi ocolit, Parlamentul își asumă decizia. Pentru mine, ca inițiator, este un proiect dus până la capăt, iar pentru medici, un motiv în plus să rămână în sistem și să asigure gărzile mai departe, astfel încât spitalele să nu mai rămână fără oameni exact când este cea mai mare nevoie”, a adăugat senatorul AUR.

De altfel și Colegiul Medicilor solicită măsuri clare pentru recunoașterea corectă a efortului depus de personalul medical. Reprezentanții cer și ca plata orelor de gardă să fie făcută la nivelul grilelor actuale de salarizare, dar și evaluări profesionale centrate pe actul medical, care să ia în considerare dificultatea cazurilor.

Ministrul Sănătății, spune că în prezent, indiferent că un medic muncește 3 ore sau 12 ore într-o zi, la vechime se calculează o zi.