LIVE UPDATE. Ședință mare la PSD. Liderii partidului, dar și parlamentarii săi, fac planuri la Sinaia pentru un nou Guvern

Știrea este în curs de actualizare!
Astfel, Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte începând cu ora 11:00, iar începând cu ora 15.00 va avea loc reuniunea Grupurilor Parlamentare ale PSD, respectiv cu cei 123 de aleși.
După ședința de la ora 11:00 vom avea parte și de o conferință de presă susținută de Sorin Grindeanu.
Practic, Sorin Grindeanu vrea să facă un recensământ intern, să se asigure că niciun parlamentar PSD nu va călca strâmb când va veni votul de învestire pentru viitorul Guvern.
La finalul acestei săptămâni, președintele Nicușor Dan este așteptat să facă a treia nominalizare de premier, în încercarea de a-l schimba pe Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.
Surse din PSD au precizat pentru Știrile Pro TV că Partidul Social Democrat va adopta la Sinaia două rezoluții importante în ședința Consiliului Politic Național. Primul document va întări decizia pe care social-democrații au luat-o deja, respectiv faptul că Sorin Grindeanu este susținut pentru funcția de prim-ministru. Iar cealaltă rezoluție va stabili că PSD ar putea susține și o variantă de premier independent, dar cu un Guvern politic.
PSD are un plan cu două variante de premier, cu ajutorul UDMR
PSD jonglează între două variante: prim-ministru independent, iar aici cel mai vehiculat nume este cel al lui Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor. Iar cealaltă variantă este un prim-ministru politic, respectiv Sorin Grindeanu, liderul partidului.
Cert este că social-democrații nu concep să nu facă parte din viitorul Executiv și ar fi strâns deja susținerea necesară, pentru că se bazează pe faptul că, dacă și următoarea nominalizare a președintelui nu trece de votul de Parlament, ei bine, atunci se poate declanșa procedura alegerilor anticipate.
Practic, PSD a pornit strângerea de voturi de la 189, cât a avut Adrian Veștea atunci când a mers în Parlament să ceară votul de învestitură, iar teama de anticipate ar fi adus și sprijinul UDMR, care spun surse din partid pentru Știrile Pro TV, maghiarii sunt gata să susțină orice variantă de premier rostite de către președintele Nicușor Dan.
Vor mai veni voturi și dinspre tabăra anti Bolojan din Partidul Național Liberal, care adună în jur de 10 parlamentari. Însă, va mai fi susținere și de la grupuri parlamentare precum UPR și Pace, dar și din partea unor deputați și senatori neafiliați.
LIVE UPDATE: Sinteza evenimentelor politice de la Sinaia, luni, 31 august
ora 09.30 Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au ajuns la hotel ținându-se de mână
Liderii PSD Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au ajuns la hotelul unde are loc prima ședință a partidului ținându-se de mână.
Întrebați ce variantă preferă între ”Sorin Grindeanu viitor premier” și ”un premier independent”, Manda a replicat scurt: ”Grindeanu”.
Sursa:
StirilePROTV
Etichete:
PSD,
guvern,
sinaia,
sorin grindeanu,