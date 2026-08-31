LIVE UPDATE. Ședință mare la PSD. Liderii partidului, dar și parlamentarii săi, fac planuri la Sinaia pentru un nou Guvern

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Astfel, Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte începând cu ora 11:00, iar începând cu ora 15.00 va avea loc reuniunea Grupurilor Parlamentare ale PSD, respectiv cu cei 123 de aleși.

După ședința de la ora 11:00 vom avea parte și de o conferință de presă susținută de Sorin Grindeanu.

Practic, Sorin Grindeanu vrea să facă un recensământ intern, să se asigure că niciun parlamentar PSD nu va călca strâmb când va veni votul de învestire pentru viitorul Guvern.

La finalul acestei săptămâni, președintele Nicușor Dan este așteptat să facă a treia nominalizare de premier, în încercarea de a-l schimba pe Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.

Surse din PSD au precizat pentru Știrile Pro TV că Partidul Social Democrat va adopta la Sinaia două rezoluții importante în ședința Consiliului Politic Național. Primul document va întări decizia pe care social-democrații au luat-o deja, respectiv faptul că Sorin Grindeanu este susținut pentru funcția de prim-ministru. Iar cealaltă rezoluție va stabili că PSD ar putea susține și o variantă de premier independent, dar cu un Guvern politic.