”Nu votăm guvern fără PSD”, ”trebuie un Guvern în jurul PSD”, au spus, în primul rând, sursele respective.

De asemenea, social-democrații își doresc ca Alexandru Nazare să rămână la conducerea Ministerului Finanțelor, ”dacă avem noi premierul”.

O altă variantă acceptată de PSD ar fi ca Alexandru Nazare să fie nominalizat în funcția de premier sau ca un ”alt premier independent” cu Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor.

”Ne dorim ca UDMR să facă parte din guvern”, au mai spus sursele din PSD pentru Știrile Pro TV.

Nu în ultimul rând, pentru ca aceste formule politice să fie susținute în Parlament, liderii PSD ar accepta ca oamenii ”din tabăra anti Bolojan” să facă parte din viitorul Guvern.

Social-democrații ar dori ca nominalizarea unui nou premier să aibă loc cât mai curând, chiar în săptămâna 31 august - 06 septembrie, iar social-democrații lucrează deja la un pachet de măsuri care să ajute la ”ieșirea din criză”.

SURSE PSD: Partidul nu are o problemă ca președintele Nicușor Dan să aibă influență asupra numirii a doi miniștri

Pe de altă parte, mai spun sursele din PSD, ”partidul nu are o problemă ca președintele Nicușor Dan să aibă influență asupra numirii miniștrilor de la Externe și Apărare” - ținând cont de faptul că șeful statului este cel care conduce Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), dar are și atribuții directe în ceea ce privește politica externă, potrivit Constituției României.

Astfel, la Ministerul de Externe ar putea fi numit Luca Niculescu, care a mai fost luat în calcul, recent, de către Eugen Tomac și Adrian Veștea.

Deocamdată, președintele României nu a trimis vreo circulară pentru convocarea la consultări.

Una dintre variantele posibile este ca aceste consultări informale politice să fie organizate cu circuit închis, fără să fie publice.