El susține că fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole a lăsat un proiect „cu o anvelopă dincolo de un nivel suportabil pentru bugetul României: 15,5 miliarde de lei”, apoi Sorin Grindeanu a semnat un acord pentru 8 miliarde de lei, iar PSD a plusat apoi până la 12 miliarde, pentru ca în final să nu accepte. „În locul unui sistem bazat pe reguli clare, criterii obiective și predictibilitate, PSD apără, în fapt, un sistem în care deciziile privind salarizarea rămân dependente de bunăvoința șefilor”, adaugă Bolojan. El afirmă că „efectele acestei iresponsabilități a PSD vor fi plătite de România, iar acest partid nu poate fugi la infinit de răspundere”, potrivit News.ro.

„PSD a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care să aducă ordine, mai multă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar și, în același timp, de a demonstra că România își poate respecta angajamentele. Partidul Național Liberal a făcut tot ce a fost posibil, a căutat toate soluțiile pentru a ajunge la un acord privind susținerea legii salarizării, dar s-a izbit de ipocrizia și fuga de răspundere a PSD”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că trei miniștri succesivi ai Muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum.

Bolojan: „PSD a tot plusat până la o anvelopă de 12 miliarde de lei”

„Domnul Manole a lăsat în sertar un draft cu o anvelopă dincolo de un nivel suportabil pentru bugetul României: 15,5 miliarde de lei. Sorin Grindeanu a semnat apoi un acord pentru o anvelopă de 8 miliarde de lei, în cadrul negocierilor organizate de Administrația Prezidențială. Ulterior, PSD a tot plusat până la o anvelopă de 12 miliarde de lei, pe care, în final, nu a acceptat-o. De ce? Din populism, lașitate, dar și din dorința de a păstra un sistem de privilegii pentru unii bugetari și lideri sindicali. În locul unui sistem bazat pe reguli clare, criterii obiective și predictibilitate, PSD apără, în fapt, un sistem în care deciziile privind salarizarea rămân dependente de bunăvoința șefilor. Pentru a-și justifica faptele, PSD minte cu nerușinare, aruncând vina pe cei care au făcut tot posibilul pentru a găsi un consens ca legea să treacă. Partidul care a amânat luarea unei decizii și s-a opus sistematic, pentru că, de fapt, nu a intenționat niciodată să voteze legea, a fost PSD”, a subliniat premierul demis.

El a răspuns și acuzațiilor că proiectul ar fi fost conceput netransparent.

„Nu au existat consultări? Fals! Au fost nenumărate runde de consultări, atât politice, cât și cu sindicatele, derulate la ministere și în grupul de lucru de la Cotroceni. Am încercat să recuperăm, contracronometru, întârzierea provocată de PSD. Proiectele au fost secrete? Da, proiectul la care a lucrat domnul Manole și care a fost lăsat în sertar la plecarea sa. Celelalte, nu. Trei proiecte au fost transmise în consultare la echipa tehnică a Comisiei Europene. Proiectele și răspunsurile au fost comunicate reprezentanților partidelor. Ultimul proiect a fost considerat conform cu îndeplinirea jalonului, primele nu”, a explicat Bolojan.

PNL a luat în calcul depunerea propriului proiect

Premierul demis a adăugat că s-a luat în calcul și depunerea de către PNL a unui proiect.

„Am analizat depunerea unui proiect de către PNL, însă, în lipsa unui acord politic, exista riscul ca acesta să fie modificat prin creșterea anvelopei salariale dincolo de ceea ce putea suporta bugetul României. Un asemenea risc nu putea fi asumat. Efectele acestei iresponsabilități a PSD vor fi plătite de România, iar acest partid nu poate fugi la infinit de răspundere”, a conchis Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide, PSD, PNL, USR și UDMR, nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării, el remarcând că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Șeful statului a mai anunțat că partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an și respectarea, prin viitoarea lege a salarizării, a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană.