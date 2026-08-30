Eurodeputat PNL, despre opțiunile României înaintea negocierilor de la Bruxelles: Fonduri europene sau guvern PSD

Stiri Politice
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Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier refuzată de PSD și președintele Nicușor Dan, spune că România se află acum în situația de a alege între fondurile europene și un guvern social-democrat. 

autor
Cristian Anton

Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan a declarat că următoarele 3 luni sunt decisive pentru România în stabilirea sumelor de bani pe care le va primi de la UE în următorii 7 ani, iar PSD a demonstrat că vrea doar ”să blocheze fondurile europene”.

Într-o postare distribuită duminică de pagina oficială de Facebook a PNL, eurodeputatul consideră că, în aceste condiții, țara noastră are acum de ales între ”fondurile europene pentru România și un guvern PSD”.    

Următoarele trei luni sunt esențiale pentru a stabili câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani. Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, am obținut, în poziția Parlamentului, o creștere de aproximativ 6 miliarde de euro a alocărilor pentru România. Acest nivel ridicat al fondurilor trebuie apărat în Consiliul UE de reprezentanții Guvernului României, în negocierile intense care urmează în toamna aceasta”, a spus Siegfried Mureșan.

Mureșan: ”Nu cred că un viitor guvern PSD va fi capabil să apere aceste fonduri pentru România”

Propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier a continuat: ”Până acum, nu am văzut niciun interes din partea PSD pentru acest subiect, reprezentanții săi fiind ocupați să blocheze fondurile europene pe care România le avea alocate prin PNRR. De aceea, nu cred că un viitor guvern PSD va fi capabil să apere aceste fonduri pentru România. Va eșua și, la fel ca în cazul PNRR și al Legii salarizării, va căuta vinovați în altă parte”.

Alegerea este simplă: fondurile europene pentru România sau guvern PSD”, este concluzia eurodeputatului liberal.

PNL l-a propus în iunie pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, dar varianta a fost respinsă de PSD și de către președintele Nicușor Dan. Cu toate acestea, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că europarlamentarul Mureșan rămâne propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru. 

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: Siegfried Mureşan, negocieri, fonduri europene, romania,

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