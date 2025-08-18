Ședință importantă la PSD. Social-democrații discută despre proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny

18-08-2025 | 13:41
Liderii social-democrații discută poziția PSD în ceea ce privește ordonanță de urgență care suspendă, în anumite condiții, proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny.  

autor
Constantin Toma

Cei din PSD își doresc ca proiectele care au un grad de execuție de sub 30% să treacă printr-un proces de selecție, nu să fie doar la pixul ministrului investițiilor și fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, care să decidă de unul singur dacă oprește sau nu finanțările.

În schimb, sunt de acord ca proiectele care nu au contracte semnate să nu mai beneficieze de finanțare. Am văzut și o poziție destul de tăioasă a liderului PSD Arad, Mihai Fifor, care l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan, susținând că “transmite panică în loc de încredere şi calm şi nu spune nimic despre evazionişti” și despre „hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget”.

De altfel, acest proiect de ordonanță aduce o zi aglomerată. La ora 15, primarii de municipii stau față-n față cu prim-ministrul Ilie Bolojan la Palatul Victoria. În funcție de evoluția discuțiilor, am putea avea chiar și o ședință de coaliție, după ora 17.

Dacă vor ajunge la o înțelegere, marți, proiectul de ordonanță de urgență ar putea fi adoptat în ședința de guvern.

Sursa: Pro TV

Etichete: PSD, investitii, anghel saligny,

Dată publicare: 18-08-2025 13:41

