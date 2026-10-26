Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte luni, de la ora 10.00, la sediul central al PSD din Şoseaua Kiseleff nr. 10, potrivit News.ro.

Conducerea PSD va stabili măsurile guvernamentale pe care miniştrii PSD urmează să le ia în a doua săptămână de la învestirea guvernului Luca Niculescu, precum şi numirile în funcţii şi schimbarea foştilor reprezentanţi ai PNL şi USR.

Ce măsuri propune PSD

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat măsurile pe care le vor adopta miniştrii PSD:

• Sănătate: asigurarea fondurilor necesare funcţionării UPU şi serviciilor de Ambulanţă din întreaga ţară;

• Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă şi reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine;

• Transporturi: ultimele verificări pentru deschiderea în noiembrie a unei noi secţiuni de autostradă (Tigveni-Curtea de Argeş);

• Mediu: deblocarea Acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan de pe autostrada Piteşti-Sibiu (din lipsa căruia acum se lucrează doar pe 45% din şantier);

• Dezvoltare: operaţionalizarea grupului de lucru pentru reforma administraţiei publice locale;

• Fonduri Europene: discuţii la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR;

• Economie: auditul tuturor programelor de sprijin pentru economie;

• Muncă: deblocarea platformei pentru lucrători străini "Work in Romania", aşteptată de peste o lună de mii de antreprenori şi firme româneşti;

• Apărare: întâlnire cu partenerii din Bulgaria şi Turcia pentru întărirea securităţii la Marea Neagră;

• Justiţie, Interne şi Învăţământ preuniversitar: implementarea măsurilor privind combaterea violenţei în şcoli.

Guvernul Luca Niculescu a primit, marţea trecută, votul de învestitură al Parlamentului, cu 280 de voturi "pentru" şi 58 de voturi „împotrivă”.