„România are nevoie de o schimbare de direcţie. Guvernul a fost învestit cu 280 de voturi. Indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame şi veterani, plata facturilor statului către firme în maximum 90 de zile şi relansarea economică sunt câteva dintre angajamentele asumate de miniştrii PSD în acest Executiv”, a transmis, marţi, PSD, după votul de învestitură.

Social-democraţii afirmă că „România are nevoie de stabilitate, de măsuri concrete şi de decizii care să îmbunătăţească viaţa oamenilor”.

PSD are 12 reprezentanţi în Guvernul condus de Luca Niculescu. Executivul mai are şase independenţi politic.

Miniştrii vor depune jurământul la Palatul Cotroceni la ora 19.00.

Guvernul Luca Niculescu a primit, marţi, votul de învestitură al Parlamentului, cu 280 de voturi "pentru" şi 58 de voturi „împotrivă”.

„Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima şedinţă de guvern, România nu mai poate aştepta”, a anunţat premierul Luca Niculescu, după votul Parlamentului.