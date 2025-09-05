Ședință de Guvern pentru reorganizarea Romsilva. ”România se confruntă cu o situație extraordinară”

05-09-2025 | 07:08
sedinta de guvern
gov.ro

Guvernul se întruneşte în şedinţă vineri, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează un singur proiect de ordonanţă de urgenţă, care vizează modificarea Codului silvic.

"Măsurile de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii", prevede proiectul.

Conform Codului silvic, Autoritatea publică centrală pentru silvicultură, denumită Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi reprezintă autoritatea de stat în domeniul silviculturii cu rol de implementare, reglementare, coordonare şi control.

În baza proiectului de OUG, urmează să fie modificat articolul 32 din Codul silvic.

Potrivit formei actuale a acestui articol, în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, "la propunerea Autorităţii, Guvernul, prin hotărâre, va adopta Regulamentul de organizare şi funcţionare al Romsilva", care se publică în Monitorul Oficial.

Romsilva
Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice

În preambul sunt invocate obligaţiile prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, respectiv prin implementarea activităţilor din Componenta C2 - Pădurea şi protecţia biodiversităţii.

”Adoptarea de urgență a prezentului act normativ devine indispensabilă”

"Considerând că România se confruntă cu o situaţie extraordinară determinată de presiunea timpului şi de riscul pierderii finanţării europene, adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ devine indispensabilă pentru corectarea cadrului juridic existent pentru implementarea în mod corespunzător a jalonului 24 din PNRR. Prin modificarea propusă prin proiectul de act normativ se creează temeiul pentru organizarea, reorganizare, restructurarea, precum şi pentru funcţionarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva", se arată în nota de fundamentare.

Proiectul a figurat şi pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Guvernului, însă nu a fost adoptat. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că la baza deciziei de amânare s-au aflat motive legate de avizarea acestuia.

Sursa: Agerpres

Etichete: sedinta de Guvern, Romsilva, reorganizare,

Dată publicare: 05-09-2025 07:08

Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT
Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului.  

Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice
Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice

Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice care va avea loc luni, la ora 10, alături de reprezentanții societății civile.

Diana Buzoianu anunţă că a propus reducerea indemnizaţiei pentru membrii CA al Romsilva de la 12.000 de lei la 5.000 de lei
Diana Buzoianu anunţă că a propus reducerea indemnizaţiei pentru membrii CA al Romsilva de la 12.000 de lei la 5.000 de lei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că a propus ca indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor Romsilva să fie reduse la mai puţin de jumătate din valoarea de până acum.

Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care îi folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre
Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care îi folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că Romsilva este ”acaparată” şi tratată ca o moşie de către ”un pumn de oameni”, care îi folosesc pe angajaţi şi îi aduc la proteste pentru a-şi proteja beneficiile.

 

Silvicultorii protestează în faţa Ministerului Mediului. Diana Buzoianu: Romsilva nu este vacă de muls pentru nimeni
Silvicultorii protestează în faţa Ministerului Mediului. Diana Buzoianu: Romsilva nu este vacă de muls pentru nimeni

Câteva zeci de sindicalişti ai Federaţiei Silva protestează, miercuri, în faţa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cerând retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern care vizează restructurarea Romsilva.

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul
Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

Judecătorii ÎCCJ contestă la CCR legea care îi va obliga să se pensioneze la 65 de ani. Magistrații susțin că resping orice tentativă de a slăbi independența justiției. Între timp, instanțele își continuă protestul și judecă doar urgențele.

În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

După o lună de presiuni sindicale, Guvernul le-a redat olimpicilor din sistemul preuniversitar bursele de merit, însă mulți elevi cu medii de peste 9,50 vor ieși de pe lista beneficiarilor.

În patru orașe din Româia, apartamentele vechi au fost mai scumpe decât cele noi, în iulie
În patru orașe din Româia, apartamentele vechi au fost mai scumpe decât cele noi, în iulie

Odată cu creșterea taxei pe valoare adăugată, tranzacțiile imobiliare au suferit modificări. Potrivit unei analize, interacțiunile dintre vânzători și cumpărători au scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

