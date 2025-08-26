Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului.

"Este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparenţă. Interviurile au fost înregistrate şi publicate, iar înaintea deciziei finale a avut loc şi o dezbatere publică alături de reprezentanţii societăţii civile. Consider că aceasta trebuie să fie direcţia şi pe mai departe: reguli clare, transparenţă şi responsabilitate în gestionarea patrimoniului forestier al României", a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

De-a lungul carierei, Jean Vişan a coordonat proiecte de regenerare a pădurilor şi modernizare a infrastructurii forestiere, ocupând funcţii de conducere la nivel central şi local în cadrul Romsilva.

"Îi doresc succes în noul său mandat domnului Jean Vişan. Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva şi este mult de muncă şi din partea Ministerului Mediului, şi din partea Romsilva. Aşteptările sunt clare: un management transparent, responsabil şi în interesul protejării patrimoniului forestier naţional. Este important ca standardele ridicate stabilite prin acest proces să fie respectate şi consolidate în perioada următoare", a adăugat Diana Buzoianu.

Procedura de selecţie a directorului general, cu mandat provizoriu pe cinci luni, a fost declanşată de către Consiliul de Administraţie pe 11 august, prin lansarea anunţului şi comunicarea procedurii.

Până la termenul limită, s-au înscris 25 de persoane, dintre care 17 au întrunit condiţiile de participare. Cei 17 candidaţi eligibili au fost intervievaţi transparent, de către Consiliul de Administraţie, pe parcursul mai multor zile, ulterior fiind stabilit un clasament.

Ce studii și calificări are Jean Vișan, noul șef Romsilva

Jean Vişan are 48 de ani, este inginer silvic, licenţiat în anul 2001 al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii "Transilvania" din Braşov şi a obţinut titlul de doctor în silvicultură în anul 2017. De-a lungul carierei, a deţinut mai multe funcţii în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă şi Direcţiei Silvice Buzău.

Din anul 2006, a deţinut mai multe funcţii de execuţie şi conducere în cadrul centralei Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, precum cea de şef de serviciu în cadrul Serviciului Investiţii - Mecanizare şi de director al Direcţiei Regenerare - Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru şase luni, în anul 2020, director al Direcţiei Silvice Buzău.

Vişan deţine mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării şi executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, management de achiziţii publice şi în prevenirea şi combaterea corupţiei, se menţionează într-un comunicat transmis de MMAP.

"MMAP va continua să promoveze standarde ridicate de transparenţă şi responsabilitate, întărind parteneriatul dintre instituţii şi societatea civilă şi asigurând protejarea resurselor naturale ale României pentru generaţiile viitoare", subliniază reprezentanţii ministerului.

Ce avere are noul director general interimar Romsilva

Jean Vișan a depus ultima sa declarație de avere în mai 2024. Potrivit documentului, noul director general interimar al Romsilva este proprietarul a șapte imobile: două terenuri agricole, un apartament, o casă, două spații comerciale și un imobil din alte categorii – toate în Buzău.

Vișan conduce un Seat cumpărat în anul 2015 și are 11 conturi bancare. În acestea, noul șef Romsilva deține un depozit de 235.000 lei, un cont curent de 8.000 lei pe numele său, două conturi de 5.350 lei, respectiv 1.200 lei pe numele soției, la care se adaugă două fonduri de asigurări în valoare de 43.422 lei, respectiv 15.300 lei, dar și mai multe dețineri în piloanele 2 și 3 de pensii – atât pe numele său (135.350 lei, respectiv 4.416 lei), cât și pe cel al soției (53.000 lei, 28.000 lei și 9.700 lei).

Jean Vișan declara în mai 2024 venituri anuale 208.836 lei încasate ca șef de serviciu în cadrul Romsilva, în timp ce soția sa raporta salarii de 72.732 lei de la ANAF. Actualul director general interimar a mai declarat la acea dată 7.378 lei încasați de pe urma unei comisii de atestare, dar și câte o chirie încasată de el și de soție, în valoare de 11.613 lei fiecare. De asemenea, partenera de viață a mai câștigat și 16.500 lei din dobânzi bancare.

Fostul șef Romsilva, primă de pensionare de 100.000 de euro și reangajare cu 9.000 euro pe lună

Informațiile despre averea noului director general interimar Jean Vișan sunt relevante prin prisma veniturilor neobișnuit de mari încasate de predecesorii săi.

Fostul șef Romsilva Teodor Țigan, care a primit la pensionare un bonus de 100.000 de euro, după care s-a reangajat în regie cu un salariu de circa 9.000 de euro pe lună, deține și o avere impresionantă: trei case și patru apartamente în Arad, cinci terenuri intravilane și 17 hectare de teren agricol, plus bijuterii de 43.000 de euro.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului sau aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale.

Toate pădurile proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.

