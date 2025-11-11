Ședința de coaliție s-a încheiat fără un acord pe reforma administrației publice locale. Subiectul „pensii”, evitat - Surse

Ședința de coaliție s-a încheiat, marți seară, fără un acord clar pe tema reformei administrației publice locale, au declarat pentru Știrile PRO TV surse politice prezente la discuții.

Chiar dacă ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a prezentat un proiect în acest sens, partenerii de guvernare nu au ajuns la un consens.

În ceea ce privește cheltuielile publice, coaliția a convenit menținerea unui plafon de 10% pentru administrația centrală, cu excepții pentru instituțiile din sistemul de apărare, cum ar fi STS, MApN și serviciile de informații.

Pentru pachetul de măsuri economice propus de PSD, s-a decis înființarea unui grup de lucru la Ministerul Finanțelor, care va analiza propunerile privind relansarea economică, în timp ce un alt grup de lucru va fi constituit și pentru reforma Romsilva, în contextul în care mai mulți lideri locali s-au opus reorganizării instituției pe regiuni.

Însă, din ședința de marți a lipsit discuția despre pensii.

În timpul discuțiilor din coaliție, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, și Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și-au exprimat nemulțumirea față de sumele alocate la rectificarea bugetară, considerând că nu au primit fonduri suficiente pentru proiectele locale.

De altfel, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a propus ca atât primarii și președinții de consilii județene, cât și instituțiile din administrația centrală să poată alege între reducerea personalului sau diminuarea cheltuielilor pentru a se încadra în noile reguli bugetare. În replică, premierul Ilie Bolojan a atras atenția că măsura nu ar genera un impact bugetar semnificativ.

Mai mult, miercuri, la ora 16:00, va avea loc o întâlnire la Cotroceni despre pensii, la care vor participa reprezentanți ai CSM, ÎCCJ, procurorul-general, un secretar de stat din Ministerul Justiției și liderii coaliției, inclusiv Nicușor Dan, potrivit surselor Știrile PRO TV.

Anterior întâlnirii de marți cu liderii coaliției, şeful statului a spus că pensiile magistraţilor au devenit subiect de "campanie politică" şi a susţinut că, în acest context, procurorii şi judecătorii sunt "vinovaţi de serviciu".

"Din cauza acestei campanii politice, ei (magistraţii - n.r.) au devenit un fel de vinovaţi de serviciu şi asta nu e normal", a declarat şeful statului.

