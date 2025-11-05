Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

După ce au aprobat în Coaliție tăierile din administrație, de teama revoltei primarilor înainte de congresul partidului, liderii social-democrați nu mai vor să dea declarații despre acest subiect.

autor
Constantin Toma

Partidele de la putere au ajuns la un acord pentru concedierea a aproximativ 13 mii de angajați din primării și consilii județene. La nivel central se taie 10% din cheltuieli, însă ministerele Apărării, Sănătății și cel de Interne nu vor trimite pe nimeni acasă. În același timp, va fi redus și numărul de parlamentari care din 2028 ar trebui să fie cu 46 mai puțini.

30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate de la 1 ianuarie. Cel puțin așa au decis partidele de la putere după trei luni de negocieri crâncene privind concedierile din primării și consilii județene. Se va impune, însă, și o limită. Nu vor putea fi concediați mai mult de 20% din angajații care ocupă efectiv posturile.

Ionel Bogdan, coordonator comunicare PNL: Între 12 și 13 mii de locuri ocupate în acest moment ar putea să dispară, da.

Radu Mihaiu, deputat USR: Reducerile se fac din două direcții. Una este prin reducerea numărului de funcții de conducere. Cine nu-și va putea acoperi salariile din propriile venituri va avea o grilă salarială mai redusă.

În schimb, la centru se va aplica o reducere de 10% a cheltuielilor de personal, inclusiv tăieri de sporuri și salarii. Alte instituții ar putea să dea afară oameni, dacă sunt prea mulți în schemă. Angajații din Armată, Ministerul de Interne și din Sănătate scapă de concedieri.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: Va da ocazia ca fiecare minister de resort în parte să-și găsească soluția potrivită propriei organizări și în acest fel să ajungem la ceea ce ne interesează din punct de vedere fiscal și economic.

Parlament mai mic din 2028

Acum, niciun lider social-democrat nu vrea să vorbească despre deciziile din coaliție. Partidul cu cei mai mulți primari și șefi de județe își alege vineri noul lider.

Raluca Turcan, deputat PNL: Din cauza unui partid din coaliția de guvernare, riscăm ca în ochii opiniei publice să ajungem ca în povestea "Ionică cu lupul". Partidul Social Democrat, care probabil din rațiuni de alegeri interne pentru președinția partidului, a pus între paranteze o așteptare pe care oamenii o au încă de la începutul pachetului 1 de reforme.

De asemenea, începând cu 2028, numărul parlamentarilor va fi ajustat după rezultatele Recensământului din 2021, iar fiecărui județ ar urma să-i revină 4 deputați și doi senatori. Doar Ilfov și Diaspora vor avea mai mulți reprezentați. Vor fi în total 419 de parlamentari, față de 465 în prezent.

Bugetarii nu vor mai putea să cumuleze pensia cu salariul. Însă cine va dori să lucreze în continuare și primește pensie specială, va putea păstra doar 15% din pensia necontributivă, pe lângă salariul pe care îl încasează integral de la stat.

