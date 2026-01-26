Reprezentanții PSD vor propune în ședința coaliției de luni, 26 ianuarie, ajutoare pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari, care să fie acordate în mai multe tranșe de-a lungul anului 2026, au precizat surse social-democrate pentru Știrile Pro TV.

Recent, şeful Executivului a declarat că Guvernul vrea să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale şi centrale, la pachet cu măsurile de relansare economică, înainte de data de 1 februarie.



"Procedura de angajare a răspunderii este o procedură care durează mai multe zile. Atunci când am spus că în prima parte a lunii februarie, am luat în calcul angajarea răspunderii înainte de data de 1 februarie şi derularea procedurii, închiderea procedurii în prima parte a lunii februarie. Deci, ţinta este să angajăm răspunderea Guvernului înainte de data de 1 februarie", a explicat Bolojan la Radio România Actualităţi, potrivit Agerpres.



În context, el a menţionat şi câteva dintre măsurile de relansare economică pentru care Guvernul urmează să-şi angajeze răspunderea în pachetul care va cuprinde şi reforma administraţiei publice.



"În discuţia pe care am avut-o, aceste două proiecte ar urma să fie adoptate în acelaşi pachet. Noi, ca ţară, în afară de a ne corecta acumulările negative bugetare pe care le-am înregistrat în aceşti ani, suntem în situaţia în care, pentru a dezvolta România în anii următori, trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase. (...) Legislaţia va defini pachete de sprijin care să susţină, de exemplu, componentele de cercetare-dezvoltare, care să susţină investiţiile străine în România, pentru a le atrage, care să susţină anumite sectoare care au valoare în viitor, de exemplu, componenta de metale rare - v-am dat câteva exemple. În aceste zile se definitivează toate aceste detalii şi până săptămâna viitoare, aceste două pachete ar trebui să fie integral finalizate", a spus Bolojan.



În ceea ce priveşte reforma administraţiei locale şi centrale, el a fost întrebat dacă vor fi parţial şi reduceri de personal, cu 10%.



"În mod cert, acolo unde, în baza unui calcul corect al numărului de angajaţi, se constată că personalul este supradimensionat, vor avea loc reduceri de personal", a declarat Bolojan.



O altă temă de discuţie vizează pregătirea bugetului de stat pentru anul în curs.



Şedinţa coaliţiei are loc pe fondul unor nemulţumiri manifestate în ultimele zile de social-democraţi.



Deputatul PSD Marius Budăi a declarat luni că "sună fals" comparaţiile premierului Ilie Bolojan între taxele din România şi cele din Europa şi că oamenii din ţara noastră trăiesc greu nu pentru că nu plătesc destule taxe, ci pentru că au printre cele mai mici venituri, iar inflaţia este "ruşinos de mare" faţă de toate celelalte state UE.

