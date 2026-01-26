Este vorba despre trei categorii de persoane, care au pensia de până la 3000 de lei lunar.



Astfel, PSD va propune ca pensionarii care au pensia mai mică de 1500 de lei să primească suma de 500 de lei în două tranșe egale în lunile aprilie și decembrie, adică un total de 1000 de lei. Impactul bugetar estimat este de 1,24 de miliarde de lei.



De asemenea, social-democrații vor ca pensionarii care au pensiile între 1501 și 2000 de lei să primească în total 800 de lei, care să fie acordați în două tranșe egale de 400 de lei în lunile aprilie și decembrie. Impactul bugetar estimat este de 497 milioane de lei.



Nu în ultimul rând, pensionarii care au între 2001 și 3000 de lei ar putea primi în total suma de 600 de lei, bani care se vor da în două tranșe egale de 300 de lei în lunile aprilie și decembrie. Impactul bugetar estimat este de 612 milioane de lei.



Astfel, potrivit surselor PSD, ar fi vorba, în total, de 2,8 milioane de pensionari care ar putea fi beneficiari ai acestor măsuri sociale, impactul bugetar total fiind de aproximativ 2,35 miliarde de lei.

Numărul pensionarilor din România a ajuns, în luna decembrie 2025, la 4.699.559 de persoane, în creştere cu 4.279 faţă de luna noiembrie.

