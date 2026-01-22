Întrevederea face parte dintr-un demers mai amplu de consultare a societăţii civile şi a altor actori relevanţi cu privire la îmbunătăţirea cadrului normativ aferent alegerilor şi modernizarea proceselor electorale în vederea consolidării democraţiei româneşti.

Potrivit AEP, întâlnirea face parte dintr-un demers mai amplu de consultare a societăţii civile şi a altor actori relevanţi cu privire la îmbunătăţirea cadrului normativ aferent alegerilor şi modernizarea proceselor electorale în vederea consolidării democraţiei româneşti.

Preşedintele AEP a subliniat în cadrul discuţiilor că exerciţiul electoral complex din anii 2024-2025 a demonstrat că actualul cadru legislativ şi-a atins limitele administrative.

”În acest context, instituţia şi-a asumat rolul de a iniţia o reformă structurală, bazată pe experienţa concretă acumulată şi invitând societatea civilă să participe activ la reconfigurarea legislaţiei electorale, care să asigure coerenţă, predictibilitate şi utilizarea eficientă a resurselor publice”, subliniază AEP într-un comunicat oficial.

În cadrul dialogului, au fost abordate priorităţile strategice care converg cu evaluarea AEP privind necesitatea unei reforme legislative ample, precum elaborarea unui cod electoral sau a unei legi-cadru care să stabilească reguli uniforme aplicabile tuturor tipurilor de scrutin, creşterea gradului de transparenţă cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, consolidarea mecanismelor de monitorizare a veniturilor şi cheltuielilor formaţiunilor politice atât în activitatea curentă, cât şi în perioada campaniei electorale şi adoptarea normelor de aplicare a reglementărilor europene în domeniul publicităţii politice din mediul online, extinderea capabilităţilor Registrului Electoral, introducerea unor mijloace tehnologice moderne, inclusiv scanarea buletinelor de vot pentru consemnarea rezultatelor în timp real şi transformarea instruirii experţilor electorali şi operatorilor de calculator într-un proces sistemic şi permanent de formare continuă şi eficientizarea structurii instituţionale.

Şeful AEP: ”Reforma electorală nu este o ambiţie, ci o necesitate”

”Experienţa anilor 2024 şi 2025 arată că sistemul nostru este rezilient, dar funcţionează la limita capacităţii administrative din cauza unui cadru legislativ fragmentat, reglementat de şapte acte normative principale. Revizuirea legislaţiei nu este o ambiţie instituţională, ci o necesitate practică pentru a asigura un consum responsabil de resurse şi pentru a recâştiga încrederea alegătorilor în integritatea proceselor electorale”, a declarat preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu.

În urma discuţiilor, s-a stabilit organizarea unei serii de întrevederi cu asociaţiile prezente, printre care se numără Expert Forum, Centrul pentru Inovare Publică, Active Watch, Code for Romania, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, în cadrul cărora vor fi abordate propuneri concrete de revizuire a legislaţiei electorale pe temele propuse de acestea.

”Acest dialog face parte din invitaţia lansată de AEP către formaţiunile politice, structurile asociative ale aleşilor locali şi societatea civilă de a participa la un proces incluziv de consolidare a cadrului electoral din România. Din partea Autorităţii Electorale Permanente, la discuţii au participat vicepreşedinţii instituţiei, Vajda Zsombor şi Cosmin-Gabriel Popp, secretarul general, Dan Vlaicu, precum şi conducătorii principalelor compartimente de specialitate din cadrul AEP”, se menţionează în comunicat.



