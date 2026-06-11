PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”

„Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea! Cei care anul trecut cereau PSD „responsabilitate pro-europeană“, ca ţara să nu ajungă pe mâna „extremiştilor“, nu mai sunt acum deloc preocupaţi nici să fie „responsabili“, nici „pe ale cui mâini va ajunge ţara”, spune PSD într-o postare pe Facebook.
Social-democraţii arată că, ”dincolo de ambiţiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată ţara din haosul economic şi social în care a lăsat-o Bolojan”.
„Se poate şi fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câştige alegerile, este vremea să meargă în opoziţie, lângă AUR”, mai transmite PSD.
„Să continui să minţi ipocrit că ai acceptat funcţia de prim-ministru pentru că nimeni nu se înghesuia este o încercare ridicolă de a rescrie realitatea. Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când eşti mânat doar de setea de putere. S-a sacrificat şi se mai sacrifică încă puţin acum... inventând tot felul de motive pentru a se ţine legat cu lanţurile de putere. Poţi pierde o funcţie. Poţi pierde o majoritate. Dar cel mai grav este ca setea de putere să îţi întunece judecata şi să ajungi toxic pentru români şi România”, precizează formaţiunea.
Ce a anunțat Ilie Bolojan
PNL nu susţine învestirea Guvernului Tomac, a anunţat joi liderul partidului, premierul interimar Ilie Bolojan, după şedinţa conducerii partidului.
El a precizat că parlamentarii liberali nu vor fi prezenţi la dezbateri sau vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota. Liderul liberal a arătat că un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire şi că această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are, pentru situaţia în care am ajuns.
Tomac s-a întâlnit luni cu reprezentanţii PNL, fiind primul partid cu care a discutat despre susţinerea la votul de învestitură.
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, după discuţia cu premierul desemnat Eugen Tomac, că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, el arătând că în cadrul discuţiilor s-au spus lucrurile direct, fără ocolişuri.
Cea mai dură reacţie a avut-o prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu. Primarul general al Capitalei l-a acuzat pe premierul desemnat că a avut "întâlniri prealabile, ascunse şi neasumate cu PSD", iar lista de miniştri prezentată este "cusută cu aţă alb-fosforescentă". "Vă rog, aveţi decenţa şi nu ne luaţi de proşti", i-a transmis Ciucu lui Tomac.