”Am prezentat perspectiva noastră şi anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, neavând practic posibilitatea să continui reformele şi să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susţinere parlamentară”, a spus Bolojan, după discuţiile cu Eugen Tomac, la sediul PNL, potrivit News.ro.

El a menţionat că ”un guvern care nu se bazează pe o susţinere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România”.

”A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolişuri”, a completat Bolojan.

Preşedintele PNL a anunţat că luni, la ora 15.00, vor fi întâlnirile cu grupurile parlamentare, în care preşedintele Senatului Gabriel Andronache, liderul grupului de la Cameră, vor informa grupurile de parlamentari cu privire la conţinutul discuţiilor.

”La mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, vom convoca Biroul Politic Naţional pentru a lua o decizie vizavi de poziţionarea Partidului Naţional Liberal”, a arătat Ilie Bolojan.

Preşedintele PNL a subliniat că au discutat cu premierul desemnat şi aspectele care ţin de problemele urgente.

”Principala problemă ţine de absorţia fondurilor europene, de accesarea granturilor din PNRR, iar pentru asta este nevoie să îndeplinim reformele pe care România şi le-a asumat în 2021 şi pe care nu le-am făcut până acum. E vorba, în principal, de nouă legi care trebuie adoptate în Parlamentul României. De asemenea, am discutat despre urgentarea finalizării lucrărilor, în aşa fel încât să nu pierdem sumele care vin pentru granturi, iar cele pe împrumuturi să rămână într-o pondere importantă, chiar dacă unele lucrări nu vor putea fi terminate, datorită numărului foarte mare şi situaţiilor diferite din miile de localităţi ale ţării. Am discutat despre aspectele care ţin şi de celelalte probleme urgente, problema deficitelor, a reducerii cheltuielilor statului, a unei guvernări eficiente, despre aspectele care ţin de buna guvernare şi de buna funcţionare a economiei”, a afirmat Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Tomac.