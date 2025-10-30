Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat

Stiri Economice
30-10-2025 | 21:56
oameni pe strada
Shutterstock

Legea stabilește șase categorii de pensii de serviciu. Aceste pensii speciale sunt acoperite din contribuțiile foștilor angajați și completate cu până două treimi, în unele cazuri, cu bani de la bugetul de stat.

autor
Adrian Popovici

Deși majoritatea românilor beneficiază de pensii în funcție de contribuțiile pe care le-au făcut la bugetul asigurărilor sociale de-a lungul activității lor profesionale, există unele categorii profesionale din România care beneficiază de prevederi speciale.

Este vorba despre pensiile de serviciu, cunoscute ca „pensii speciale” în spațiul public. Trebuie precizat că sintagma face referire la faptul că ele sunt calculate și acordate după alte criterii decât cele din sistemul „clasic”. De altfel, sintagma „pensii speciale” este folosită inclusiv în documentele speciale ale guvernului cum ar fi PNRR și Strategia fiscal-bugetară.

Spre deosebire de pensiile primite în septembrie 2025 de aproximativ 4,5 milioane de români, există șase categorii profesionale pentru care diferă condițiile în care are loc ieșirea din activitate, modul de calcul, dar și sursele din care se asigură plata indemnizațiilor.

Care au fost pensiile speciale plătite în septembrie

În conformitate cu cadrul legal actual, sunt șase mari categorii socio-profesionale care au dreptul la o pensie de serviu după ce și-au încheiat carierele. Printre acestea se numără:

Citește și
CCR, judecatori
Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT
  1. Judecătorii și procurorii;
  2. Diplomații;
  3. Angajații din Aviația Civilă;
  4. Grefierii și alți angajați auxiliari din instanțe și parchete;
  5. Funcționarii parlamentari;
  6. Angajații Curții de Conturi

În luna septembrie, numărul foștilor judecători și procurori care au primit pensii speciale a fost de 5.733, iar în medie ei au primit 25.377 lei, arată datele CNPP. Statisticile oficiale mai arată că, în medie, doar 7.507 lei au fost plătiți din contribuțiile făcute de ei la bugetul asigurărilor sociale, asta în timp ce 22.194 lei, în medie, au provenit din bugetul de stat.

Pe lista celor care primesc pensii speciale se află și foștii angajați ai Curții de Conturi. Cei aflați în această situație au primit, în medie, 10.287 lei. Pensiile primite de 681 persoane aflate în această situație au fost acoperite din contribuțiile lor la bugetul asigurărilor sociale (8.557 lei) și direct din bugetul de stat (2.390 lei).

Cei 792 de foști diplomați au primit, în medie, o pensie de 6.979 lei din care 5.564 lei au provenit din contribuțiile făcute din salariile lor, asta în timp ce de la bugetul de stat au primit 3.001 lei, în medie.

Foștii angajați din aviația civilă au primit, în medie, 13.104 lei. De asemenea, în medie, 6.843 lei din contribuțiile lor și 8.049 lei.

Legea stabilește un regim special și pentru grefierii și alți angajați auxiliari din instanțe și parchete. În spetembrie, numărul acestora era de 2.334, iar pensia medie primită de ei era de 7.008 lei. Trebuie precizat că, în medie, contribuțiile lor au acoperit 4.580 lei din indemnizații, asta în timp ce de la bugetul de stat au primit 4.262 lei.

Foștii funcționari parlamentari au primit în medie pensii de 6.212. În cazul celor 873 persoane, contribuțiile au acoperit, în medie, 5.509 lei, asta în timp ce de la bugetul de stat au primit 3.517 lei.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Sursa: StirilePROTV

Etichete: pensii speciale, judecatori, magistrati,

Dată publicare: 30-10-2025 21:47

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Când vor fi plătite pensiile pentru noiembrie celor aproape 5 milioane de pensionari. Proceduri și calendar oficial
Stiri actuale
Când vor fi plătite pensiile pentru noiembrie celor aproape 5 milioane de pensionari. Proceduri și calendar oficial

Aproape cinci milioane de pensionari aşteaptă plata pensiilor la începutul lunii noiembrie. Casa Națională de pensii are stabilite clar procedurile și calendarul pentru fiecare categorie de beneficiari.

Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT
Stiri actuale
Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT

Administratorii fondurilor de pensii private au intrat în disputa privind legea care reglementează plățile pentru Pilonul II și III. APAPR a trimis la CCR un memoriu „amicus curiae” prin care încearcă să convingă Curtea de constituționalitatea legii

Casa de Pensii a anunțat câți pensionari au primit bani în plus în septembrie. Indemnizația medie a fost de 536 de lei
Stiri Sociale
Casa de Pensii a anunțat câți pensionari au primit bani în plus în septembrie. Indemnizația medie a fost de 536 de lei

Numărul total al pensiornarilor care au primit bani în plus a fost, în luna septembrie 2025, de 885.055 persoane, dintre care 837.184 erau pensionari din sistemul public, iar 47.871 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

Recomandări
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28