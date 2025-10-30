Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat

Legea stabilește șase categorii de pensii de serviciu. Aceste pensii speciale sunt acoperite din contribuțiile foștilor angajați și completate cu până două treimi, în unele cazuri, cu bani de la bugetul de stat.

Deși majoritatea românilor beneficiază de pensii în funcție de contribuțiile pe care le-au făcut la bugetul asigurărilor sociale de-a lungul activității lor profesionale, există unele categorii profesionale din România care beneficiază de prevederi speciale.

Este vorba despre pensiile de serviciu, cunoscute ca „pensii speciale” în spațiul public. Trebuie precizat că sintagma face referire la faptul că ele sunt calculate și acordate după alte criterii decât cele din sistemul „clasic”. De altfel, sintagma „pensii speciale” este folosită inclusiv în documentele speciale ale guvernului cum ar fi PNRR și Strategia fiscal-bugetară.

Spre deosebire de pensiile primite în septembrie 2025 de aproximativ 4,5 milioane de români, există șase categorii profesionale pentru care diferă condițiile în care are loc ieșirea din activitate, modul de calcul, dar și sursele din care se asigură plata indemnizațiilor.

Care au fost pensiile speciale plătite în septembrie

În conformitate cu cadrul legal actual, sunt șase mari categorii socio-profesionale care au dreptul la o pensie de serviu după ce și-au încheiat carierele. Printre acestea se numără:

Judecătorii și procurorii; Diplomații; Angajații din Aviația Civilă; Grefierii și alți angajați auxiliari din instanțe și parchete; Funcționarii parlamentari; Angajații Curții de Conturi

În luna septembrie, numărul foștilor judecători și procurori care au primit pensii speciale a fost de 5.733, iar în medie ei au primit 25.377 lei, arată datele CNPP. Statisticile oficiale mai arată că, în medie, doar 7.507 lei au fost plătiți din contribuțiile făcute de ei la bugetul asigurărilor sociale, asta în timp ce 22.194 lei, în medie, au provenit din bugetul de stat.

Pe lista celor care primesc pensii speciale se află și foștii angajați ai Curții de Conturi. Cei aflați în această situație au primit, în medie, 10.287 lei. Pensiile primite de 681 persoane aflate în această situație au fost acoperite din contribuțiile lor la bugetul asigurărilor sociale (8.557 lei) și direct din bugetul de stat (2.390 lei).

debarbati.ro

Cei 792 de foști diplomați au primit, în medie, o pensie de 6.979 lei din care 5.564 lei au provenit din contribuțiile făcute din salariile lor, asta în timp ce de la bugetul de stat au primit 3.001 lei, în medie.

Foștii angajați din aviația civilă au primit, în medie, 13.104 lei. De asemenea, în medie, 6.843 lei din contribuțiile lor și 8.049 lei.

Legea stabilește un regim special și pentru grefierii și alți angajați auxiliari din instanțe și parchete. În spetembrie, numărul acestora era de 2.334, iar pensia medie primită de ei era de 7.008 lei. Trebuie precizat că, în medie, contribuțiile lor au acoperit 4.580 lei din indemnizații, asta în timp ce de la bugetul de stat au primit 4.262 lei.

Foștii funcționari parlamentari au primit în medie pensii de 6.212. În cazul celor 873 persoane, contribuțiile au acoperit, în medie, 5.509 lei, asta în timp ce de la bugetul de stat au primit 3.517 lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













