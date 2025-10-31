Care sunt, de fapt, pensiile speciale. Ce spune legea și cum le diferențiază Casa de Pensii

Stiri Economice
31-10-2025 | 18:20
oameni pe strada
Shutterstock

În România, există opt legi care stabilesc care sunt pensiile speciale, cine are dreptul de acestea și ce valoare pot avea. Adesea, termenul este folosit pentru a vorbi pentru pensiile de serviciu, precum cele primite de magistrați.

autor
Adrian Popovici

În spațiul public s-a împământenit expresia „pensii speciale” pentru a vorbi despre categoriile profesionale care la încetarea activității profesionale beneficiază de condiții preferențiale la ieșirea la pensie și la calculului acesteia.

Cu toate acestea, în bazele de date ale CNPP, ele se numesc „pensii de serviciu”, termenul de „pensii speciale” fiind folosit pentru desemna șapte categorii, reglementate prin opt acte normative, care beneficiază de prevederi excepționale în ceea ce privește calcularea indemnizațiilor.

În categoria pensiilor speciale, așa cum sunt ele definite de o serie de legi adoptate de-a lungul timpului care stabilesc categoriile care beneficiază de acestea:

1. Veteranii, invalizii și văduvele de război (11.836 persoane);

Citește și
Casa de pensii, pensionari
Când vor fi plătite pensiile pentru noiembrie celor aproape 5 milioane de pensionari. Proceduri și calendar oficial

2. Victimele persecuțiilor și deportărilor din perioada comunistă (260.399;

3. Cei care și-au făcut stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Muncii între 1950-1961 (37.693);

4. Eroii și martirii Revoluției din decembrie 1989 912.437);

5. Artiști (542);

6. Membrii unor uniuni de creații (14.025);

7. Soții care primesc pensii de urmaș (68.526).

În comparație cu pensiile de serviciu, pensiile speciale tind să fie relativ modeste. Astfel, românii aflați în primele categorie primesc pensii medii care variază între 6.212 lei și 25.377 lei, asta în timp ce cei aflați în cea de a doua categorie primesc indemnizații între 80 și 1.928 lei.

De ce sunt pensiile de serviciu considerate „speciale”

Pensiile speciale, care se calculează diferit față de cele acordate celor 4,5 milioane de persoane, sunt acordate unor categorii precum magistrații, funcționarii parlamentari sau diplomații, printre alții.

Majoritatea sistemelor de pensii din lume includ și indemnizații ocupaționale. Sintagma „pensii speciale” face referire la faptul că ele sunt calculate și acordate după alte criterii decât cele din sistemul „clasic”. De altfel, sintagma „pensii speciale” este folosită inclusiv în documentele speciale ale guvernului cum ar fi PNRR și Strategia fiscal-bugetară.

Ele sunt „speciale” prin faptul că atât cuantumul, cât și vârsta de pensionare se stabilesc prin reguli diferite față de cele aplicate în sistemul public de pensii.

În plus, începând cu ianuarie 2024, modul de calculare și creștere a pensiilor primite de marea majoritate a românilor este reglementat de o lege. Noua formulă pornește de la inflația medie din anul precedent, la care se adaugă 50% din creșterea reală a salariului mediu brut. Calculul trebuie făcut anual, dar din ianuarie 2025, din cauza crizei bugetare, a fost suspendat. În contrast, indemnizațiile speciale depind de decizia politică.

Dacă pensia „normală” este legată, prin punctul de pensie, de nivelul salariului mediu în plată și se bazează pe contribuțiile efective ale angajatului devenit pensionar, în cazul pensiilor speciale metoda de calcul include, pe lângă componenta contributivă, și un bonus acordat de stat, precum și o vârstă de pensionare redusă.

Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv

Sursa: StirilePROTV

Etichete: pensii speciale, casa nationala de pensii,

Dată publicare: 31-10-2025 17:53

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat
Stiri Economice
Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat

Legea stabilește șase categorii de pensii de serviciu. Aceste pensii speciale sunt acoperite din contribuțiile foștilor angajați și completate cu până două treimi, în unele cazuri, cu bani de la bugetul de stat.

Când vor fi plătite pensiile pentru noiembrie celor aproape 5 milioane de pensionari. Proceduri și calendar oficial
Stiri actuale
Când vor fi plătite pensiile pentru noiembrie celor aproape 5 milioane de pensionari. Proceduri și calendar oficial

Aproape cinci milioane de pensionari aşteaptă plata pensiilor la începutul lunii noiembrie. Casa Națională de pensii are stabilite clar procedurile și calendarul pentru fiecare categorie de beneficiari.

Ce pensii speciale primesc judecătorii CCR care au respins reforma indemnizațiilor magistraților
Stiri actuale
Ce pensii speciale primesc judecătorii CCR care au respins reforma indemnizațiilor magistraților

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Decizia a fost luată pe motive de formă, respectiv pentru că din lege lipsește avizul CSM.

Recomandări
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv
Stiri actuale
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a oferit scuze publice pentru incidentul de la comemorarea tragediei Colectiv, unde organizatorul a fost amendat pentru depășirea orei aprobate.

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Stiri actuale
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 31 Octombrie 2025

51:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28