„Noi nu renunţăm la Ilie Bolojan, să fie clar, nu pică Guvernul, dar renegociem protocolul”, a afirmat Ciprian Ciucu, la B1 Tv, conform News.ro.

„Ca înainte nu va mai fi. Dacă PSD vine la gânduri mai bune şi îşi dă seama, au reacţionat presa internaţională, pieţele internaţionale, România va fi downgradată şi agenţiile de rating internaţional au spus că ne vom împrumuta şi mai scump decât până acum. Nu avem bani. Dacă PSD va spune, în aceste condiţii, totuşi, vedem că nu a fost bine primită de către populaţie aventura noastră politică,, nu vor mai continua lucrurile ca până acum, să fie clar! Dacă mai vrem să discutăm, noi nu renunţăm la Ilie Bolojan, să fie clar, nu pică Guvernul, dar renegociem protocolul pentru că avem nevoie de un protocol nou, cu termene asumate şi cu responsabilităţi clare, cel puţin pe mandatul lui Ilie Bolojan”, a adăugat Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL a vorbit despre „bulgarizarea României provocată de PSD”, arătând că acest lucru presupune instabilitate prelungită pe perioade foarte lungi de timp. El a spus că România va avea „soarta Greciei” în ceea ce priveşte dificultăţile de a-şi plăti datoriile.

„Nu noi suntem agresorul, dar nu suntem nici proştii lor”, a spus Ciucu, subliniind că poporul român este ”profund agresat şi va fi agresat şi mai mult, la facturi” în urma deciziei PSD.

El a amintit că aceia care „au fost la masă cu Ciolacu” nu mai sunt în conducerea PNL, atrăgând atenţia că PSD nu s-a schimbat, iar Sorin Grindeanu a fost alături de Marcel Ciolacu atunci când au fost luate deciziile care au dus România în situaţia dificilă în care se află din punct de vedere financiar.