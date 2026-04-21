Ilie Bolojan este conștient că există mulți români care îl urăsc pentru măsurile luate de guvern, dar s-a arătat convins de faptul că oamenii ”înțeleg aceste lucruri”.

”Credeţi că oamenii în momentul acesta vă urăsc sau au înţeles că nu se mai putea face decât aşa? Aţi reuşit să le explicaţi asta?” – l-a întrebat Andreea Esca pe premierul Ilie Bolojan, în studioul Știrilor ProTV.

”Cu siguranţă sunt oameni care înţeleg aceste lucruri, dar, pe bună dreptate, sunt mulţi români care sunt nemulţumiţi, pentru că, inevitabil, a fost o afectare a puterii lor de cumpărare şi le mulţumesc pentru că au trecut prin această situaţie dificilă şi poate nu înţeleg toate aceste mecanisme bugetare”, a spus Bolojan.

Premierul s-a arătat conștient de faptul că ”ani de zile lumea politică a promis ceea ce nu putea oferi în condiţii normale. Am promis diferite drepturi, am majorat uneori salarii, uneori pensii, am tolerat pierderi la companii de stat”.

”Pentru acele datorii acum plătim nişte sume enorme şi, indiferent ce guvern va veni, spaţiul lui bugetar este foarte mic şi dacă aş şti că mâine vine un guvern care are nişte soluţii să rezolve toate problemele, n-ar fi o problemă să plec mâine din această funcţie”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: ”Sunt convins că guvernul va da rezultate mai bune în perioada următoare”

”Oamenii când te-au mandatat să fii în guvernare ți-au cerut să-ți consumi energiile nu pe lupte politice sterile, nu pe dinamitarea unui guvern, ci să-ți aloci energiile pe care le ai pentru a face ceea ce trebuie pentru țară.

Asta am făcut în această perioadă, dar, sigur, într-un război, într-o hărmălaie de genul acesta, dacă lucrurile se deteriorează, din păcate, principalii perdanți vor fi cetățenii, pentru că așa cum vedeți și acum, în momentul în care Partidul Social Democrat a generat o astfel de criză, practic, a aprins un fitil fără să calculeze unde va detona acel fitil”, a afirmat premierul.

Bolojan consideră acum că Executivul în format redus, fără miniștrii PSD, va fi mai eficient.

”Voi demonstra că se pot obţine rezultate mult mai bune decât în condiţiile în care ai blocaje, ai frână în guvern, în condițiile în care miniștrii lucrează să facă performanță, sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin cu mai puțini miniștri și va da rezultate mai bune în perioada următoare, nu pentru a face comparații, pentru că este o necesitate pentru țara noastră”, a precizat Ilie Bolojan.