Premierul a precizat că, dacă PSD îşi va retrage oamenii din Guvern, aşa cum a anunţat că ar urma să facă, miniştrii titulari din Executiv vor prelua responsabilitatea ministerelor PSD care se vacantează.

„Am convenit să derulăm consultări cu celelalte două forţe care sunt astăzi în coaliţia guvernamentală. Este vorba de grupul UDMR şi de grupul minorităţilor, în paralel cu consultările pe care preşedintele României le-a iniţiat cu forţele din coaliţie”, a anunţat premierul Ilie Bolojan, marţi, după întâlnirea cu liderii USR.

Bolojan a precizat că a discutat cu cei de la USR despre aspectele practice care ţin de funcţionarea unui guvern, în această situaţie de criză guvernamentală.

„Asta înseamnă că, în condiţiile în care, în zilele următoare, aşa cum au declarat, miniştrii PSD se vor retrage din guvern, am convenit ca miniştrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează, în aşa fel încât să asigurăm, pe de o parte, funcţionarea normală a guvernului şi administrarea ţării şi, pe de altă parte, să promovăm toate proiectele care ţin atât de absorbţia de fonduri europene pentru a finaliza lucrările la autostrăzi, la şcoli, la spitale şi, de asemenea, pentru a promova proiectele de hotărâri de guvern sau de lege care ţin de menţinerea echilibrelor, bugetare, pe care ţara noastră trebuie să le asigure, de continuarea reformelor şi de îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor în perioada următoare, în aşa fel încât aceste turbulenţe generate de Partidul Social Democrat să afecteze cât mai puţin cetăţenii României”, a spus premierul Ilie Bolojan, după întâlnirea cu liderii USR.

Liderul USR, Dominic Fritz, a spus la rândul lui că, împreună, USR şi PNL au câştigat mai multe voturi la alegeri parlamentare decât PSD.

„Deci visul PSD-ului de a decide singur soarta acestei ţări este o iluzie. Şi tocmai pentru că suntem aliniaţi în aceste zile, credem că cele două partide, dacă rămân aliniate în acest conflict, pot să ajungă la o formulă în care putem să livrăm în continuare reforme pentru România. Este, după cum ştiţi, o situaţie extrem de vulnerabilă. Este absolut necesar să continuăm tot ce ţine de PNRR, de SAFE, de alte reforme şi asta vom face”, a subliniat Fritz.

PNL este aşteptat la consultări la Cotroceni de la ora 10.30, delegaţia urmând a fi condusă de premierul Ilie Bolojan.

După-amiază, vor avea loc discuţiile la Cotroceni cu delegaţiile UDMR (ora 15.00), Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale (ora 16.30)

PSD a decis, luni, cu peste 97% dintre voturile exprimate în cadrul evenimentului ”Momentul adevărului”, să retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan şi anunţă că, ”în zilele următoare” îşi va retrage miniştrii din Guvern.