Cele două partide reprezentau, în viziunea analiştilor politici, fundamentul pro european al premierului desemnat.

În ciuda anunţurilor celor două partide, Eugen Tomac a trimis lista cu nominalizarile pentru portofolii în încercarea de a face o majoritate. Şansele de a obţine cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului scad, însă, semnificativ.

PSD, singurul sprijin consistent

În scenariul de lucru actual, deşi nu există un anunţ oficial clar, iar surse din clasa politică spun că şi în interiorul acestui partid există diferenţe de viziune, Partidul Social Democrat pare singura formaţiune mare care ar putea da vot de încredere Cabinetului Tomac.

La consultările cu premierul desemnat, Sorin Grindeanu a spus că PSD este dispus să discute şi că formaţiunea va decide după ce vede programul de guvernare şi echipa de miniştri. În acelaşi timp, liderul PSD a insistat că partidul nu va susţine măsuri de austeritate şi că eventualul sprijin depinde de direcţia programului guvernamental. Această poziţionare face din PSD singurul partid mare care ar putea, în scenariul analizat, să încline balanţa în favoarea lui Tomac.

PSD are 128 de parlamentari, dintre care 92 în Camera Deputaţilor şi 36 în Senat. Chiar şi cu acest sprijin, diferenţa până la pragul de 233 rămâne foarte mare: guvernului îi lipsesc încă 105 voturi.

Punctul de plecare al calculului matematic

PNL a transmis oficial că nu va susţine învestirea Guvernului Tomac, iar Ilie Bolojan a spus că partidul a luat această decizie după analiza contextului politic. Liderul liberal a argumentat că forma actuală a Executivului nu oferă baza politică necesară pentru continuarea reformelor. În spaţiul public, PNL a criticat şi unele propuneri de miniştri, pe care Ciprian Ciucu le-a descris drept apropiate de PSD.

USR a anunţat şi el că nu va vota guvernul Tomac. În paralel, AUR a rămas în opoziţie, consolidând blocul de respingere din Parlament alături de PNL şi USR. În aceste condiţii, Tomac trebuie să caute voturi aproape exclusiv în zona grupurilor mici, a minorităţilor şi a parlamentarilor neafiliaţi.

Conform datelor oficiale, PSD deţine 128 din cele 465 de mandate (27,5%), PNL - 76 (16,3%) USR: 59 de mandate (12,7%), AUR: 90 de mandate( 19,4%).

Restul de 112 mandate din cele 465, adică un procent de 24,1% sunt împărţite astfel: UDMR: 31 mandate., Minorităţi naţionale: 17 mandate, SOS România: 15 mandate, Uniţi pentru România: 14 mandate, PACE: 11 mandate, Parlamentari neafiliaţi / independenţi: 24 mandate. Într-o declaraţie pentru News.ro, purtătorul de cuvânt al AUR, Stefăniţă Avramescu a declarat că partidul nu şi-a schimbat optica şi nu va vota Guvernul Tomac.

Cum AUR, PNL şi USR au anunţat oficial că nu votează guvernul şi luând în calcul situaţia în care, în interiorul celor trei partide nu ar exista trădări, singurele voturi pe care ar putea să se mai bazeze Eugen Tomac ar mai putea fi ale UDMR, ale Minorităţilor, ale neafiliaţilor şi ale partidelor mici. Voturile PSD şi cele ale tuturor acestor formaţiuni mici i-ar aduce lui Tomac 240 de voturi, cu 7 mai mult decât cele necesare.

Problema este că bazinul de 112 mandate nu funcţionează ca un bloc unitar, ci ca o sumă de interese diferite. Kelemen Hunor a spus că un vot dat pentru guvern nu poate fi tratat ca o simplă formalitate şi că formaţiunea sa nu promite un sprijin automat, ci doar continuarea discuţiilor.

Matematica parlamentară nu este atât de simplă şi ia în calcul şi probleme de morală politică.

O parte dintre formaţiunile pe care, teoretic, Tomac ar trebui să se bazeze pentru a trece hopul parlamentar au discurs antieuropean, adică nu ar mai asigura fix direcţia pe care preşedintele Nicuşor Dan a avut-o în vedere la momentul desemnării lui Eugen Tomac drept premier - cea prooccidentală.

În plus, în interiorul fracţiunilor mici, există divergenţe. Ninel Peia, parlamentar PACE a declarat, pentru News.ro, că el şi formaţiunea din care face parte nu vor vota nici ei cabinetul Tomac. 12 voturi în minus nu i-ar mai asigura lui Tomac cvorumul necesar în nicio variantă actuală.

Ce a declarat Eugen Tomac după anunțul oficial al USR că nu îi va susține guvernul

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că a luat act de decizia USR de a nu susţine învestirea Guvernului, dar se declară ”pregătit şi hotărât” să continue demersul.

El a comentat, vineri seară, la Antena 3, decizia luată de USR de a nu susţine învestirea Guvernului.

"Am luat notă de poziţia lor şi evident că sunt pregătit şi hotărât să merg mai departe, pentru că ţara are nevoie de un guvern stabil, de un guvern nou şi nicidecum de jocuri politice cu iz electoral, pentru că alegerile sunt în 2028", a declarat Eugen Tomac.

În ciuda calculelor care îl arată drept outsider, Tomac a trimis lista cu propuneri către partide vineri seara şi şi-a prezentat programul politic, dar nu partidelor, ci public, în publicaţia europeană Politico.

Vezi AICI strategia de guvernare a României prezentată de Eugen Tomac în presa străină.