”Sunt peste 200 de membri ai Parlamentului României care susţin proiectul pe care l-am propus”, susţine Tomac, precizând că va continua discuţiile cu parlamentarii.

Premierul desemnat Eugen Tomac a comentat, vineri seară, la Antena 3, decizia luată de USR de a nu susţine învestirea Guvernului.

"Am luat notă de poziţia lor şi evident că sunt pregătit şi hotărât să merg mai departe, pentru că ţara are nevoie de un guvern stabil, de un guvern nou şi nicidecum de jocuri politice cu iz electoral, pentru că alegerile sunt în 2028", a declarat Eugen Tomac.

Acesta anunţă că va continua şi sâmbătă să discute cu membrii Parlamentului României, "cu deputaţi şi senatori din toate partidele politice.

"Sunt în prezent peste 200 de membri ai Parlamentului României care susţin proiectul pe care l-am propus (…) sunt membrii ai Parlamentului României şi asta este un aspect extrem de important, pentru că eu vin în faţa Parlamentului cu un guvern din afara arcului politic şi mă interesează să fiu votat pe membrii Parlamentului României", a precizat Tomac.

El a menţionat, însă, că nu va discuta cu parlamentari "nefrecventabili": "Ne păstrăm linia pe care am asumat-o".

Întrebat cu cine negociază pentru a susţine Guvernul, Tomac a explicat: "Oameni care consideră că locul României este în Europa, oameni care consideră că parteneriatul cu Statele Unite este esenţial pentru securitatea României, oameni care sunt interesaţi ca Guvernul României să oprească risipa banului public, oameni pe care sunt interesaţi ca statul român să nu piardă în această perioadă resurse uriaşe puse la dispoziţie de Uniunea Europeană".

"În momentul de faţă discutăm despre nevoia de a oferi ţării stabilitate pentru că alţii îşi doresc haosul, instabilitatea şi adâncirea crizei economice. Fiecare român a pus resurse importante din propriul buzunar pentru a corecta parte din erorile clasei politice. Toţi am plătit un cost (…) Eu sunt încrezător în seriozitatea parlamentarilor români", a adăugat premierul desemnat.

USR a anunţat oficial, vineri, că nu va susţine învestirea Guvernului Tomac, după ce şi PNL a făcut acelaşi anunţ în cursul zilei de joi.

Nicușor Dan a decis să nu-i retragă mandatul premierului desemnat, au susținut sursele politice pentru Știrile ProTV.