În urmă cu puțin timp, Dominic Fritz a declarat că partidul său nu poate să își dea votul pentru un guvern tehnocrat care are girul PSD, pentru că nu va avea forța să continue reformele actualului Executiv.

Între timp, Eugen Tomac le-a trimis partidelor lista miniștrilor pe care îi vrea în guvern.

„Astăzi, după o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de multe conversații cu cetățeni în toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține soluția propusă. Tocmai am consemnat această decizie în Comitetul Politic cu o majoritate de peste 90% dintre membrii Comitetului Politic. Concluzia noastră este că acest guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu: faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii, nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a ținut să sublinieze că hotărârea formațiunii sale nu reprezintă „o decizie împotriva persoanei Eugen Tomac” sau „o decizie împotriva președintelui, a cărui îngrijorare față de pericolul extremismului în România o împărtășim”.

„Un guvern tehnocrat ar fi o soluție de a masca un adevăr simplu: PSD dorește să fie în barcă și cu AUR și cu o majoritate proeuropeană, dorește să fie la putere, dar fără să-și asume nimic. Într-un guvern tehnocrat nimeni n-ar mai ști cine dă comanda și cine plătește”, a explicat liderul USR.

Alternativa propusă de USR

Pe lângă decizia de a nu-l susține pe Eugen Tomac în Parlament, USR a venit cu o „contraofertă”: un guvern format din fosta coaliție de guvernare din care să lipsească PSD.

„Am mai spus-o: criza este politică și soluția trebuie să fie tot politică. Este nevoie de o soluție asumată, transparentă, în care legătura este clară între cine ia decizia și cine își asumă răspunderea politică pentru consecințele deciziei. De aceea noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și Minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern care, chiar dacă ar fi minoritar, și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor judeca la alegeri”, a explicat Dominic Fritz.