El a mai spus că preşedintele Nicuşor Dan este, pe zi ce trece, tot mai pasibil de suspendare şi demitere, relatează News.ro.

"Atitudinea lui Nicuşor Dan faţă de această criză pe care el a creat-o nu este de natură a ne linişti, ba chiar deloc. Suntem în a 84-a zi în care România nu are guvern. Este dovada supremă a iresponsabilităţii lui Nicuşor Dan şi e o încălcare gravă a Constituţiei. Dacă sunt unii şi alţii care iau apărarea lui Nicuşor Dan şi spun că nu există motive pentru care să fie suspendat, putem să le răspundem cu numărul de zile de când dânsul nu se învredniceşte să îşi facă datoria constituţională şi să propună Parlamentului un nume de premier", a declarat preşedintele AUR într-o conferinţă de presă.

"Nu cred că s-au gândit cei care au scris Constituţia României că va veni vreodată cineva la Palatul Cotroceni să-şi închipuie că poate să amâne, sine die, nominalizarea unui premier", a mai spus liderul AUR, precizând că "Nicuşor Dan, pe zi ce trece devine tot mai pasibil de procesul constituţional, democratic, de suspendare şi apoi demitere".

"Criza politică trebuie să se sfârşească pe canale democratice, pe căi constituţionale. Noi ştim că începând cu decembrie 2024 democraţia în România şi aplicarea Constituţiei au fost suspendate, dar chestiunea asta nu mai poate continua, o parte importantă a societăţii româneşti nu mai poate fi jignită, umilită, neglijată şi îndepărtată de la luarea deciziilor. De aceea, facem această conferinţă pentru a trage un ultim semnal de alarmă că toţi românii cu care noi am discutat în aceste zile şi în aceste săptămâni şi am fost în mijlocul lor şi am fost printre români, toţi îşi doresc stabilitate", a subliniat George Simion.

Preşedintele AUR a anunţat că liderii deputaţilor şi senatorilor AUR, Mihai Enache şi Petrişor Peiu, sunt împuterniciţi să poarte discuţii cu toate celelalte formaţiuni reprezentate în Parlament pentru a ajunge cât mai repede la alegeri şi la un guvern stabil, pentru o perioadă cât mai mare.

"Nu putem să ne jucăm în continuare cu numiri interimare, temporare, cu oameni care nu oferă predictibilitate şi stabilitate. Vreau să reiterez, pentru că am auzit foarte multe de la încercarea, tentativa de a numi un guvern, după părerea noastră, incompetent în funcţie, guvernul Veştea, şi de la acel vot încoace tot am auzit diferite scenarii, diferite zvonuri şi prin prisma întâlnirii din această dimineaţă vă reiterez că George Simion a mai spus că nu a promis, din calitatea sa de preşedinte AUR, nimănui vreun vot. Am crezut, am votat în consecinţă şi credem în continuare că a fost cea mai bună decizie că acel guvern incompetent, nereprezentativ nu trebuia înscăunat şi, mai departe, poziţia noastră rămâne aceeaşi, nimic care nu ne include nu va primi votul nostru," a precizat Simion.

"E nevoie de stabilitate, e nevoie de predictibilitate, e nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai curând. Noi suntem dispuşi să facem toate concesiile necesare, normale, dar fără a trăda propriul electorat. Românii care ne-au votat şi ne susţin într-un număr cât mai mare, motiv pentru care vreau să le mulţumesc, ei sunt singurii în măsură să ne spună ce să facem, să nu îşi închipuie unii şi alţii, cum au crezut, probabil, la tentativele Tomac şi Veştea, că vor cumpăra la bucată parlamentari AUR. Sper că şi-au învăţat lecţia, avem aici oamenii care reprezintă formaţiunea noastră în dialogul pentru formarea viitorului guvern, după ce au loc alegeri", a mai spus Simion.