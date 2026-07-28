El a precizat că Ministerul Sănătății a propus mai multe modificări la inițiativa legislativă aflată în dezbatere, în contextul protestelor din sistemul sanitar.

Cseke Attila a subliniat că proiectul legii salarizării unitare nu aparține Ministerului Sănătății, ci Ministerului Muncii, însă instituția pe care o conduce a formulat mai multe propuneri de modificare. Potrivit ministrului, mare parte dintre acestea se regăsesc și în solicitările sindicatelor și au fost discutate inclusiv la întâlnirea de la Palatul Cotroceni.

„Ministerul Sănătății a avut o atitudine responsabilă în aceste zile și în săptămânile care au trecut. (...) Am formulat multiple propuneri de modificare, care au fost ulterior discutate cu Ministerul Muncii și mare parte dintre ele se regăsesc și în așteptările sindicatelor”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul a anunțat că Ministerul Sănătății a pus pe circuitul de avizare interministerială a doua variantă a memorandumului privind deblocarea posturilor din sistemul sanitar, care prevede peste 7.800 de posturi.

„Ieri am pus pe circuitul de avizare interministerială și așteptăm ca acest memorandum să aibă toate avizele, astfel încât să putem debloca un număr de peste 7.800 de posturi din sistemul medical românesc”, a spus ministrul.

În ceea ce privește legea salarizării, Cseke Attila a afirmat că, din punctul de vedere al UDMR, șansele ca proiectul să fie adoptat în perioada imediat următoare sunt reduse.

„În ceea ce privește posibilitatea de a putea aproba acest proiect legislativ astăzi, vă spun că, din punctul de vedere al UDMR, această posibilitate este destul de redusă, cel puțin în perioada imediat următoare. (...) În ceea ce ne privește, avem rețineri în continuare, atât pe sănătate, cât și pe educație. Deci, în perioada imediat următoare, noi nu vom putea susține, în forma în care este astăzi, acest proiect legislativ”, a declarat ministrul interimar al Sănătății.

Cseke Attila a mai precizat că Ministerul Sănătății a propus majorarea sporului pentru gărzile de urgență, un program-pilot de salarizare pe criterii de performanță pentru medici, precum și modificări privind categoriile de sporuri, susținând că aceste propuneri sunt în acord cu solicitările sindicatelor.

Întrebat despre impactul bugetar al modificărilor propuse, ministrul a precizat că Ministerul Sănătății nu este inițiatorul proiectului și, prin urmare, nu gestionează calculele financiare.

„Nu este atributul Ministerului Sănătății să găsească sursa, nefiind inițiatorul acestui proiect”, a afirmat Cseke Attila.

Referitor la efectele grevei asupra pacienților, ministrul a declarat că interesul Ministerului Sănătății este ca serviciile medicale să nu fie afectate și a susținut că aproximativ 80% dintre solicitările sindicatelor erau rezolvate, la momentul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, pe baza propunerilor formulate de minister.