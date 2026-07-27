Social-democrații au contestat nouă hotărâri adoptate săptămâna trecută și cer Curții de Apel București să le suspende.

Printre acestea se află „Strategia pentru conservarea biodiversității”, jalon din PNRR evaluat la aproape un miliard de euro. Cei din PSD susțin că un guvern demis poate lua doar decizii de administrare curentă, nu măsuri cu efecte pe termen lung.

Reprezentanții guvernului au transmis că hotărârile adoptate au avizul Ministerului Justiției și nu introduc politici noi, ci pun în aplicare legislația și programul de guvernare deja asumate.