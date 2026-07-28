Potrivit unui comunicat al Executivului, PSD solicită suspendarea hotărârilor pe motiv că Guvernul interimar și-ar fi depășit atribuțiile, însă Executivul afirmă că toate actele au fost adoptate cu respectarea procedurilor legale și au primit avizul Ministerului Justiției.

„Politicianist și cu periclitarea intereselor României, PSD șicanează Guvernul, pe care l-a doborât fără a avea nicio soluție alternativă, cu încercări de blocare a mai multor hotărâri de guvern de mare importanță financiară și socială”, au transmis reprezentanții Guvernului.

Guvernul atrage atenția că trei dintre hotărârile contestate reprezintă jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit Executivului, dacă acestea nu vor intra în vigoare până la 31 august, România riscă penalități de aproximativ un miliard de euro pentru strategia privind conservarea biodiversității și de zeci de milioane de euro pentru celelalte două jaloane.

Guvernul mai susține că suspendarea unor hotărâri de guvern contestate de PSD ar avea efecte directe asupra unor programe sociale. Potrivit Executivului, ar fi afectată acordarea sprijinului financiar pentru locuire și tranziția către o viață independentă a celor 5.411 persoane adulte cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale în cadrul procesului de dezinstituționalizare. De asemenea, ar fi blocată aplicarea măsurilor de sprijin pentru ocuparea forței de muncă destinate tinerilor NEET (19-26 de ani), persoanelor vulnerabile și angajatorilor.

În total, PSD a formulat plângeri prealabile împotriva a 12 hotărâri de guvern adoptate în lunile iunie și iulie, iar Executivul afirmă că toate au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale și constituționale.