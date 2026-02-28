Președintele PSD a mai precizat că social-democraţii nu au o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care se victimizează şi care cere încredere oarbă. Grindeanu a mai declarat că PSD doreşte să le transmită românilor dacă actuala guvernare le face viaţa mai bună sau doar le cere sacrificii, fără rezultate. El a menţionat în acest context că PSD va face o analiză a guvernării, care va începe cu activitatea propriilor miniştri.

Sorin Grindeanu a explicat, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists România, de ce afirmaţia sa potrivit căreia PSD face o analiză a participării la guvernare nu este un gest de revoltă, ci unul de responsabilitate.

”Această întâlnire are loc într-un context politic în care o declaraţie, spun eu, cel puţin de bun simţ, a generat reacţii disproporţionate. Eu am spus un lucru firesc în urmă cu trei sau patru zile, că Partidul Social Democrat va face o analiză serioasă, responsabilă şi fără menajamente a participării sale la guvernare. Aceasta nu e un gest de revoltă şi nici nu vreau să fie interpretat acest lucru în acest mod. Acesta este un gest de responsabilitate faţă de actul de guvernare. Este exact ce fac toate partidele social-democrate europene, mature din Europa”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a precizat că nici un partid nu rămâne la guvernare din inerţie.

”Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. Rămâne la guvernare doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetăţeni. După mai bine de şase luni de la intrarea noastră la guvernare, în curând vor fi nouă luni este nu doar legitim, ci eu consider că este obligatoriu să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost în această guvernare în cele nouă luni”, a transmis liderul PSD.

El a menţionat că PSD nu are o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care se victimizează.

Grindeanu: Coaliția de guvernare ”scârțâie rău”

”Pentru că nu vorbim de guvernarea unui singur om, vorbim de guvernarea României. Nu avem o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care vedem că se victimizează şi cere până la urmă încredere oarbă. Noi nu funcţionăm aşa. Am mai spus lucrul acesta şi în noiembrie la Congres. Noi funcţionăm pe responsabilitate. Iar responsabilitatea noastră este faţă de români, faţă de românii care muncesc, faţă de românii care plătesc taxe, faţă de românii, care aşteaptă investiţii, care aşteaptă locuri de muncă, spitale, şcoli sau siguranţă până la urmă economică. Românii sunt cei care ne-au dat votul. Românii sunt cei care ne-au dat legitimitatea şi românilor trebuie să le spunem transparent şi cinstit dacă această guvernare din care facem parte şi noi le face viaţa mai bună sau dacă le cere doar sacrificii, fără rezultate”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a mai afirmat că analiza social-democraţilor va începe cu activitatea miniştrilor PSD.

”Pentru că până la urmă un partid serios nu caută vinovaţi în exterior înainte de a-şi evalua propriile responsabilităţi. Dar această analiză nu se va opri doar acolo, ci va fi o analiză care va privi ansamblul guvernării, pentru că suntem parte a unei coaliţii, iar coaliţia presupune responsabilitate comună, nu doar o autoritate dacă vreţi unilaterală”, a mai transmis preşedintele PSD.

Grindeanu a afirmat, miercuri seară, că va extinde consultarea internă cu privire la rămânerea la guvernare, pe care a declanşat-o încă din luna decembrie, cu întrebări care să nuanţeze anumite aspecte. Unul dintre acestea este legat de păstrarea USR în cadrul coaliţiei, iar altul legat de persoana lui Ilie Bolojan. ”Protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu, adăugând că în prezent coaliţia ”scârţâie rău”.