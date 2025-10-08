Reducerea numărului de parlamentari stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

Stiri Politice
08-10-2025 | 19:56
×
Codul embed a fost copiat

De la tăierile de angajați din primării, o nouă temă agită coaliția – reducerea numărului de parlamentari.

autor
Constantin Toma

Un proiect de lege depus de USR propune eliminarea a 164 de locuri din Parlament. Ilie Bolojan și-a rugat colegii liberali să susțină proiectul, însă UDMR și minoritățile au amenințat că rup coaliția, iar cei de la PSD spun că se vor consulta intern. Nu este prima dată când se aduce în discuție micșorarea numărului de aleși ai poporului. În 2009, la referendumul lui Traian Băsescu, peste 88% dintre cei care au mers la vot au votat „pentru”.

Proiectul depus de USR la Senat, prin care se propune un Parlament cu 300 de aleși, în loc de 464, încinge spiritele în coaliție.

Proiectul ar tăia 130 de deputați din cei 330 și 34 de senatori din 134, câți sunt acum.

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor să susțină proiectul USR, social-democrații spun că întâi se vor consulta în partid, iar UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția, pentru că o astfel de schimbare ar reduce numărul de locuri pentru minorități.

Citește și
Olguta Vasilescu, Sorin Grindeanu
Concedieri la stat. PSD este de acord cu o reducere de 30%, ”dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”

Adrian Cozma, deputat PNL: „Trebuie să iasă din această logică «Dacă nouă nu ni se respectă anumite lucruri, noi plecăm». Nu merge să șantajezi în continuu. Păi le propun celor de la UDMR să votăm împreună pentru alegeri în două tururi, pentru că votul etnic nu aduce nimic bun.”

Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale: „Practic, rămân județene care nu o să fie reprezentate decât de un singur partid. O să-ncepem să avem județe monocolore. Noi n-am avut reprezentant cu excepția perioadei când România a fost nazistă.”

Alexandru Rafila, purtător de cuvânt PSD: „Atunci când discutăm de schimbări majore în Constituție, pentru care e nevoie și de o largă majoritate în Parlament, atunci, în mod evident, trebuie să existe o discuție aplicată. Nu cred că trebuie folosit în acest moment ca element de presiune politică.”

Claudiu Năsui, senator USR: „Numărul de camere e stabilit prin Constituție, numărul de parlamentari e prin lege. Dacă vrem să putem să schimbăm numărul de parlamentari, putem, prin Parlament. Să vedem cine este escroc și cine nu. Adică cine doar zice că susține, dar votează contra, și cine chiar susține cu adevărat.”

Premierul Ilie Bolojan consideră schimbarea benefică și a vorbit despre ea încă din vară.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „Personal, fără să fiu un populist, cred că Parlamentul poate funcționa foarte bine cu 300 de parlamentari.”

Ideea reducerii numărului de parlamentari la 300 nu este nouă. În 2009, referendumul organizat la propunerea lui Traian Băsescu a strâns atunci la urne peste 9,3 milioane de alegători, iar 88,84% dintre ei au pus ștampila pe „DA”, la întrebarea dacă sunt de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300. Totuși, a fost un referendum consultativ, iar rezultatul a fost până acum ignorat.

Proiectul urmează să fie discutat săptămâna viitoare la Senat.

Ciclonul Barbara aduce cantități record de ploaie în București și Constanța. La ce trebuie să ne așteptăm

Sursa: Pro TV

Etichete: USR, coalitie, dispute, UDMR,

Dată publicare: 08-10-2025 19:45

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
AUR a depus în Senat moţiunea ”Ministrul Radu Daniel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD-PNL sunt aceeaşi mizerie”
Stiri Politice
AUR a depus în Senat moţiunea ”Ministrul Radu Daniel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD-PNL sunt aceeaşi mizerie”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, miercuri, în plenul Senatului, că a fost depusă o moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă.

Concedieri la stat. PSD este de acord cu o reducere de 30%, ”dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”
Stiri Politice
Concedieri la stat. PSD este de acord cu o reducere de 30%, ”dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”

Partidul Social Democrat a prezentat, luni, formula cu care social-democrații vor merge marți în coaliția cu PNL, USR și UDMR pentru reforma administrației locale, care acum se află într-un blocaj.  

Expert Forum: Partidele politice ignoră promisiunile privind reducerea subvenţiilor și menţin un sistem netransparent
Stiri actuale
Expert Forum: Partidele politice ignoră promisiunile privind reducerea subvenţiilor și menţin un sistem netransparent

Expert Forum a transmis joi o scrisoare deschisă prin care solicită premierului şi liderilor PSD, PNL, USR şi UDMR să ia măsuri pentru a reconstrui încrederea în integritatea şi echitatea finanţării politice.

Recomandări
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
Vremea
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, au făcut precizări cu privire la ciclonul Barbara care a creat probleme în 22 de județe din sudul și estul țării.

Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar
Stiri Justitie
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019.

 

LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Cum arată noua hartă meteo. Codul roșu a expirat și în Constanța
Stiri actuale
LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Cum arată noua hartă meteo. Codul roșu a expirat și în Constanța

Codul roșu de ploi torențiale a expirat în patru județe și municipiul București. În Constanța, avertizarea meteo a fost prelungită până la ora 18:00.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Octombrie 2025

48:48

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28