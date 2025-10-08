Reducerea numărului de parlamentari stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

De la tăierile de angajați din primării, o nouă temă agită coaliția – reducerea numărului de parlamentari.

Un proiect de lege depus de USR propune eliminarea a 164 de locuri din Parlament. Ilie Bolojan și-a rugat colegii liberali să susțină proiectul, însă UDMR și minoritățile au amenințat că rup coaliția, iar cei de la PSD spun că se vor consulta intern. Nu este prima dată când se aduce în discuție micșorarea numărului de aleși ai poporului. În 2009, la referendumul lui Traian Băsescu, peste 88% dintre cei care au mers la vot au votat „pentru”.

Proiectul depus de USR la Senat, prin care se propune un Parlament cu 300 de aleși, în loc de 464, încinge spiritele în coaliție.

Proiectul ar tăia 130 de deputați din cei 330 și 34 de senatori din 134, câți sunt acum.

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor să susțină proiectul USR, social-democrații spun că întâi se vor consulta în partid, iar UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția, pentru că o astfel de schimbare ar reduce numărul de locuri pentru minorități.

Adrian Cozma, deputat PNL: „Trebuie să iasă din această logică «Dacă nouă nu ni se respectă anumite lucruri, noi plecăm». Nu merge să șantajezi în continuu. Păi le propun celor de la UDMR să votăm împreună pentru alegeri în două tururi, pentru că votul etnic nu aduce nimic bun.”

Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale: „Practic, rămân județene care nu o să fie reprezentate decât de un singur partid. O să-ncepem să avem județe monocolore. Noi n-am avut reprezentant cu excepția perioadei când România a fost nazistă.”

Alexandru Rafila, purtător de cuvânt PSD: „Atunci când discutăm de schimbări majore în Constituție, pentru care e nevoie și de o largă majoritate în Parlament, atunci, în mod evident, trebuie să existe o discuție aplicată. Nu cred că trebuie folosit în acest moment ca element de presiune politică.”

Claudiu Năsui, senator USR: „Numărul de camere e stabilit prin Constituție, numărul de parlamentari e prin lege. Dacă vrem să putem să schimbăm numărul de parlamentari, putem, prin Parlament. Să vedem cine este escroc și cine nu. Adică cine doar zice că susține, dar votează contra, și cine chiar susține cu adevărat.”

Premierul Ilie Bolojan consideră schimbarea benefică și a vorbit despre ea încă din vară.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „Personal, fără să fiu un populist, cred că Parlamentul poate funcționa foarte bine cu 300 de parlamentari.”

Ideea reducerii numărului de parlamentari la 300 nu este nouă. În 2009, referendumul organizat la propunerea lui Traian Băsescu a strâns atunci la urne peste 9,3 milioane de alegători, iar 88,84% dintre ei au pus ștampila pe „DA”, la întrebarea dacă sunt de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300. Totuși, a fost un referendum consultativ, iar rezultatul a fost până acum ignorat.

Proiectul urmează să fie discutat săptămâna viitoare la Senat.

