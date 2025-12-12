Reacția șefei POT, Anamaria Gavrilă, după ce a aflat că rămâne fără parlamentari. „Doamne ajută!”

12-12-2025 | 20:31
Lidera Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, are necazuri după rezultatul de la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Grupul POT de la Cameră ar urma să fie desființat, pe modelul de la Senat, iar Gavrilă s-ar baza mai departe doar pe sprijinul iubitului surorii sale și a altor doi deputați. Acuzată de colegii care pleacă din POT că a cheltuit fără noimă banii partidului, aceasta se apară și spune că i-a pus deoparte, pentru „zile negre".

Grupul parlamentar POT ar urma să fie dizolvat după ce mai mulți deputați ne-au transmis că își vor da demisia.

Totul după ce Anamaria Gavrilă ar fi cerut ca Răzvan Chiriță, pe care acum o lună îl numise lider la deputați, să fie dat afară. Chiriță este acuzat că nu s-a implicat în campania electorală de la București, în urma căreia candidatul partidului a scos doar 0,2%, dar și că nu și-a plătit cotizația mai multe luni.

Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri:Principala lor activitate parlamentară a fost să vină la București și să meargă la cafele și spritz-uri, ca băieții”.

Răzvan Chiriță se apără și ameninţa că ia cu el mai mulți deputați.

Răzvan Chiriță, deputat: Acest lidership care ne-a ghidat în toată această perioadă de la intrarea în Parlament, până la ultimele alegeri, s-a dovedit că ne-a dus de la un procent de 7-6% la intrarea în Parlament la un 0,2%. Singurul lucru pe care am vrut să-l punctăm și să-l aflăm a fost de ce rezultatele nu sunt comparate cu sumele plătite”. -

Reporter: Și când ați întrebat ce vi s-a răspuns?

Răzvan Chiriță, deputat: „Nu mi s-a mai răspuns. Am primit o decizie de excludere din partid.

Doar patru membri ar urma să mai rămână alături de Gavrilă. Printre ei - iubitul și sora.

Gabriela Porumboiu, deputat POT: „A fost o presiune permanentă în ultima vreme. Dânsa are un stil mai puternic de a-și spune punctul de vedere sau de a și-l impune, mai degrabă. Era un fel puțin mai democratic de a-și impune propriile opinii.”

Corespondent PROTV: „Doar în luna octombrie, Partidul Oamenilor Tineri a primit de la stat drept subvenție 1,3 milioane de lei. Conform datelor oficiale, peste 915.000 de lei au fost cheltuiți pentru consultanță politică. Doar că membrii partidului spun că nu-i știu numele și nici înfățișarea sfătuitorului ales de Anamaria Gavrilă.

Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri: Deciziile le-am luat întotdeauna împreună despre cum să cheltuim banii. Dar unii vor să ajungă doar la bani pentru că am creat niște economii pentru zile negre.

Regulamentul Camerei Deputaților stipulează că un grup parlamentar trebuie să fi format din cel puţin 10 deputați. POT are acum 14, dar potrivit lui Răzvan Chiriţă, luni, nouă dintre ei ar urma să-şi dea demisia.

Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri: Doamne ajută!

Dată publicare: 12-12-2025 20:14

Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”
Stiri Justitie
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane protestează, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie.

