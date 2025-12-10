Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

Potrivit unui comunicat de presă, decizia a fost luată după ”analizarea mai multor situații care au arătat că domnul Chiriță nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT”.

Conform sursei citate, ”printre motivele principale se numără:

• Lipsa implicării în campania electorală pentru București deși este deputat de București și a susținut candidatura partidului.

• Neplata cotizației timp de mai multe luni;

• Absența sprijinului și a implicării în activitatea partidului;

• Neinformarea partidului despre situații care ar putea influența activitatea partidului.”

Partidul Oamenilor Tineri a decis că aceste comportamente nu sunt compatibile cu valorile și regulile Partidului Oamenilor Tineri. Decizia are efect imediat. Domnul Răzvan Mirel Chiriță își poate exercita dreptul de a contesta hotărârea, conform procedurilor interne” - se mai arată în comunicatul de presă al partidului care este condus de Anamaria Gavrilă.

În urmă cu aproximativ o lună, în data de 5 noiembrie, Anamaria Gavrilă anunța că îl desemnează ”cu bucurie și încredere” pe Răzvan Mirel Chiriță în funcția de lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

Anamaria Gavrilă în data de 05 noiembrie: ”În ultimele peste zece luni, am construit împreună un grup parlamentar funcțional. Astăzi, parlamentarii POT au toate resursele și sprijinul de care au nevoie ca să livreze rezultate reale pentru oameni. Acum este momentul ca eu să mă concentrez mai mult pe creșterea partidului în țară, iar Răzvan va continua munca începută în Parlament.

Decizia vine într-un moment de evoluție și consolidare pentru POT, care își deschide un nou sediu central într-o zonă vibrantă, plină de energie și spirit antreprenorial, în apropiere de Cișmigiu, într-o clădire care găzduiește numeroase start-upuri și spații de co-working. Am ales această locație pentru vibe-ul bun și energia locului; e un spațiu care inspiră inovație, colaborare și curaj.

Am înființat POT pentru a ridica oameni noi în politică. Asta înseamnă cu adevărat schimbare. Am refuzat să primim oameni din partidele vechi, am riscat, am depus un efort uriaș și este o bucurie să văd cum colegii mei își asumă responsabilități serioase și duc mai departe proiectul POT.

Îi mulțumesc lui Răzvan pentru că a acceptat această nouă responsabilitate și pentru implicarea sa constantă în dezvoltarea grupului parlamentar!”

CITIȚI ȘI: Foștii colegi o acuză pe Anamaria Gavrilă de dictatură: „Unii lideri au uitat”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













