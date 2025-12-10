Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar

Stiri Politice
10-12-2025 | 10:19
Răzvan Mirel Chiriță, Anamaria Gavrila
Facebook/Anamaria Gavrila

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

 

autor
Cristian Matei

Potrivit unui comunicat de presă, decizia a fost luată după ”analizarea mai multor situații care au arătat că domnul Chiriță nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT”.

Conform sursei citate, ”printre motivele principale se numără:

• Lipsa implicării în campania electorală pentru București deși este deputat de București și a susținut candidatura partidului.
• Neplata cotizației timp de mai multe luni;
• Absența sprijinului și a implicării în activitatea partidului;
• Neinformarea partidului despre situații care ar putea influența activitatea partidului.”

Partidul Oamenilor Tineri a decis că aceste comportamente nu sunt compatibile cu valorile și regulile Partidului Oamenilor Tineri. Decizia are efect imediat. Domnul Răzvan Mirel Chiriță își poate exercita dreptul de a contesta hotărârea, conform procedurilor interne” - se mai arată în comunicatul de presă al partidului care este condus de Anamaria Gavrilă.

Citește și
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă, după concesionarea unui zăcământ către o companie maghiară: România cedează din nou „resurse strategice"

În urmă cu aproximativ o lună, în data de 5 noiembrie, Anamaria Gavrilă anunța că îl desemnează ”cu bucurie și încredere” pe Răzvan Mirel Chiriță în funcția de lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

Anamaria Gavrilă în data de 05 noiembrie: ”În ultimele peste zece luni, am construit împreună un grup parlamentar funcțional. Astăzi, parlamentarii POT au toate resursele și sprijinul de care au nevoie ca să livreze rezultate reale pentru oameni. Acum este momentul ca eu să mă concentrez mai mult pe creșterea partidului în țară, iar Răzvan va continua munca începută în Parlament.

Decizia vine într-un moment de evoluție și consolidare pentru POT, care își deschide un nou sediu central într-o zonă vibrantă, plină de energie și spirit antreprenorial, în apropiere de Cișmigiu, într-o clădire care găzduiește numeroase start-upuri și spații de co-working. Am ales această locație pentru vibe-ul bun și energia locului; e un spațiu care inspiră inovație, colaborare și curaj.

Am înființat POT pentru a ridica oameni noi în politică. Asta înseamnă cu adevărat schimbare. Am refuzat să primim oameni din partidele vechi, am riscat, am depus un efort uriaș și este o bucurie să văd cum colegii mei își asumă responsabilități serioase și duc mai departe proiectul POT.

Îi mulțumesc lui Răzvan pentru că a acceptat această nouă responsabilitate și pentru implicarea sa constantă în dezvoltarea grupului parlamentar!”

CITIȚI ȘI: Foștii colegi o acuză pe Anamaria Gavrilă de dictatură: „Unii lideri au uitat”

Marile teste care îl așteaptă pe Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Riscurile din Centrul Vechi

Sursa: Pro TV

Etichete: partid, Anamaria Gavrilă, POT,

Dată publicare: 10-12-2025 10:19

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Invincibili în fața datoriilor. Grupul special de români care ar putea scăpa de orice popriri
Stiri actuale
Invincibili în fața datoriilor. Grupul special de români care ar putea scăpa de orice popriri

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Anamaria Gavrilă, după concesionarea unui zăcământ către o companie maghiară: România cedează din nou „resurse strategice
Stiri Politice
Anamaria Gavrilă, după concesionarea unui zăcământ către o companie maghiară: România cedează din nou „resurse strategice"

Partidul Oamenilor Tineri, prin Anamaria Gavrilă, a criticat vehement decizia de a acorda unei companii maghiare concesiunea pentru exploatarea unui zăcământ de sare de lângă Cluj.

Anamaria Gavrilă a cerut STS să pună la dispoziţia partidelor lista celor 11.641.866 de votanţi la alegerile prezidenţiale
Stiri Politice
Anamaria Gavrilă a cerut STS să pună la dispoziţia partidelor lista celor 11.641.866 de votanţi la alegerile prezidenţiale

Lidera Partidul Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, anunţă că a cerut Serviciului de Telecomunicaţii Speciale să pună la dispoziţia partidelor lista celor 11 milioane de votanţi de la alegerile prezidenţiale.

Ce i-a cerut lidera partidului POT, Anamaria Gavrilă, lui Nicușor Dan, la finalul consultărilor. Bugetarii, vizați
Stiri Politice
Ce i-a cerut lidera partidului POT, Anamaria Gavrilă, lui Nicușor Dan, la finalul consultărilor. Bugetarii, vizați

Lidera Partidul Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Garvilă, a pledat miercuri, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, pentru diminuarea taxelor şi o mai bună colectare a acestora.

Demisionarii din POT se revoltă. Foștii colegi o acuză pe Anamaria Gavrilă de dictatură: „Unii lideri au uitat”
Stiri Politice
Demisionarii din POT se revoltă. Foștii colegi o acuză pe Anamaria Gavrilă de dictatură: „Unii lideri au uitat”

Deputații și senatorii demisionari din Partidul Oamenilor Tineri (POT) au anunțat că rămân independenți, deși au oferte de la mai multe partide, și vor promova valorile europene, inclusiv în discuțiile convocate de președintele Nicușor Dan la Cotroceni.

Recomandări
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”
Stiri Politice
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor
Stiri externe
UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor

Rusia nu arată semne de pace în Ucraina și își intensifică atacurile asupra civililor, ucigând cu 24% mai mulți oameni decât anul trecut, a declarat marţi seara ambasadorul Uniunii Europene la ONU, Stavros Lambrinidis.

Răspunsul lui Zelenski pentru Trump, după ce liderul SUA a spus că este „momentul” să se organizeze alegeri în Ucraina
Stiri externe
Răspunsul lui Zelenski pentru Trump, după ce liderul SUA a spus că este „momentul” să se organizeze alegeri în Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a comentat ultima declarație a omologului său american Donald Trump, potrivit căreia „este momentul” ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Decembrie 2025

44:33

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28