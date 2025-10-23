Proiect: Sumele din conturi nu pot fi poprite dacă sunt mai mici de 3.000 de lei

23-10-2025 | 16:02
Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Mihaela Ivăncică

"Prezenta iniţiativă legislativă are în vedere protejarea minimului vital al persoanelor fizice, prin instituirea unui plafon minim protejat în conturile bancare care să nu poată fi indisponibilizat prin poprire. Totodată, prin reducerea eficienţei practicilor de recuperare agresivă, iniţiativa are potenţialul de a descuraja anumite practici comerciale ale unor IFN-uri, care se bazează pe confiscarea sumelor modeste din conturile debitorilor pentru a-şi recupera creanţele. În prezent, Codul de procedură civilă permite poprirea totală a sumelor aflate în conturile bancare, fără a garanta un minim necesar subzistenţei debitorului. Această situaţie a generat multiple cazuri de vulnerabilitate socială, în special în rândul familiilor cu venituri mici, care se confruntă cu imposibilitatea de a-şi asigura nevoile de bază", se arată în expunerea de motive a proiectului.

Iniţiativa legislativă prevede că "sumele existente în conturile bancare ale persoanelor fizice nu pot fi poprite, total sau parţial, dacă soldul acestora este mai mic sau egal cu echivalentul în lei a 3.000 lei, sumă care constituie plafonul minim protejat destinat acoperirii nevoilor de trai de bază ale debitorului".

Plafonul minim protejat se actualizează anual prin ordin al ministrului Finanţelor, în funcţie de rata de creştere a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legislaţiei în vigoare, se mai precizează în proiect.

Proiectul de lege este depus la Senat şi se află în dezbatere publică. 

