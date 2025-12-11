Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret

Stiri Politice
11-12-2025 | 19:32
anamaria gavrila george burcea
Inquam Photos / Alexandru Nechez

Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.

autor
Alexandru Toader,  Constantin Toma

În urmă cu două zile, Anamaria Gavrilă l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților. Imediat acest gest, în interiorul formațiunii politice a izbucnit un scandal-monstru.

Surse politice au declarat pentru PRO TV grupul parlamentar ar va dispărea luni, în urma unui val de demisii. Lângă Gavrilă ar mai rămâne iubitul ei, sora sa, dar și Sebastian Kroncis și Maria Cernit.

Conform surselor valul de demisii a venit după ce Chiriță a fost exclus de la conducerea grupului parlamentar, dar și după ce Anamaria Gavrilă a refuzat să prezinte situația financiară a partidului, cum ar fi banii din subvenții.

Ba mai mult, spun sursele, Gavrilă ar fi plătit un consultant politic cu 900.000 de lei pe lună, încă din luna mai, inclusiv pentru campania lui George Burcea (foto, stânga). „Nu se știe cine este acest consultant. Partidul l-a plătit, dar numai președinta știe cine este”, au precizat sursele.

Citește și
Oameni pe strada
Invincibili în fața datoriilor. Grupul special de români care ar putea scăpa de orice popriri

Apoi, când i s-au cerut explicații, lidera partidului l-a înlăturat pe Chiriță. Restul membrilor din partid s-au revoltat și au demisionat în masă, în semn de solidaritate.

Mai mult, cei care au plecat acum din POT vor forma o alianță cu primi fugiți din partid, lunile trecute.

Sursa: Pro TV

Etichete: Parlament, Anamaria Gavrilă, POT,

Dată publicare: 11-12-2025 19:16

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar
Stiri Politice
Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

 

Invincibili în fața datoriilor. Grupul special de români care ar putea scăpa de orice popriri
Stiri actuale
Invincibili în fața datoriilor. Grupul special de români care ar putea scăpa de orice popriri

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Anamaria Gavrilă, după concesionarea unui zăcământ către o companie maghiară: România cedează din nou „resurse strategice
Stiri Politice
Anamaria Gavrilă, după concesionarea unui zăcământ către o companie maghiară: România cedează din nou „resurse strategice"

Partidul Oamenilor Tineri, prin Anamaria Gavrilă, a criticat vehement decizia de a acorda unei companii maghiare concesiunea pentru exploatarea unui zăcământ de sare de lângă Cluj.

Recomandări
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot

Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani şi că vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării.

Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”
Stiri Justitie
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”

O serie de judecători de la instanțe din toată țara au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au arătat cu degetul la problemele sistemice din Justiție, în ciuda negărilor oficiale venite joi de la Curtea de Apel București.

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Stiri actuale
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Decembrie 2025

55:40

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Decembrie 2025

01:33:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28