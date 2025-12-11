Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret

Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.

În urmă cu două zile, Anamaria Gavrilă l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților. Imediat acest gest, în interiorul formațiunii politice a izbucnit un scandal-monstru.

Surse politice au declarat pentru PRO TV grupul parlamentar ar va dispărea luni, în urma unui val de demisii. Lângă Gavrilă ar mai rămâne iubitul ei, sora sa, dar și Sebastian Kroncis și Maria Cernit.

Conform surselor valul de demisii a venit după ce Chiriță a fost exclus de la conducerea grupului parlamentar, dar și după ce Anamaria Gavrilă a refuzat să prezinte situația financiară a partidului, cum ar fi banii din subvenții.

Ba mai mult, spun sursele, Gavrilă ar fi plătit un consultant politic cu 900.000 de lei pe lună, încă din luna mai, inclusiv pentru campania lui George Burcea (foto, stânga). „Nu se știe cine este acest consultant. Partidul l-a plătit, dar numai președinta știe cine este”, au precizat sursele.

Apoi, când i s-au cerut explicații, lidera partidului l-a înlăturat pe Chiriță. Restul membrilor din partid s-au revoltat și au demisionat în masă, în semn de solidaritate.

Mai mult, cei care au plecat acum din POT vor forma o alianță cu primi fugiți din partid, lunile trecute.

