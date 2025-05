Anamaria Gavrilă a cerut STS să pună la dispoziţia partidelor lista celor 11.641.866 de votanţi la alegerile prezidenţiale

În acest fel, ar fi eliminate dubiile privind votul multiplu sau faptul că ar fi fost folosite datele unor persoane decedate, a precizat lidera POT, într-o declaraţie acordată presei după ce a participat la consultările de la Cotroceni.

Anamaria Gavrilă a menţionat că a vrut să prezinte preşedintelui Nicuşor Dan mesajele şi gândurile celor 5,3 milioane de români care nu l-au votat la alegerile prezidenţiale.

"Am făcut astăzi o cerere către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în care noi, partidele parlamentare, am cerut să ni se pună la dispoziţie lista celor 11.641.866 de votanţi din 18 mai, pentru că trebuie odată pentru totdeauna să încheiem era conspiraţiilor şi să facem un exerciţiu de transparenţă maximă. (...) Am cerut STS să ne pună la dispoziţie un portal în care fiecare cetăţean să poată să îşi introducă CNP-ul şi numele şi să verifice dacă a fost la vot sau nu şi momentul în care i s-a scanat buletinul. Aşadar, şi simplul cetăţean poate să fie convins şi poate să fie asigurat că votul a fost unul corect", a precizat lidera POT.

Ea a menţionat că una dintre cererile transmise Administraţiei Prezidenţiale a vizat consolidarea "coeziunii sociale" din România, prin evitarea unor termeni precum "pro-europeni", "extremişti" sau "izolaţionişti".

"Am cerut domnului preşedinte ca aceste concepte de 'pro-europeni', 'extremişti', 'izolaţionişti' să nu mai fie folosite în societatea noastră, pentru că, în final şi la urma urmei, suntem toţi români şi toţi ne dorim o economie mai bună. Toţi ne dorim ca românii să vină acasă, toţi ne dorim lucruri bune pentru România. Însă când noi folosim concepte care nu au practicalitate, care nu pot fi transformate în proiecte şi în acţiuni unde oamenii vin împreună, aceste concepte divizează societatea", a declarat lidera POT.

Critici privind cenzura pe rețelele sociale

Anamaria Gavrilă a acuzat de asemenea "o cenzură" pe conturile de social media, invocând faptul că pe TikTok a fost blocat contul jurnalistului Ion Cristoiu. O astfel de măsură încalcă "libertăţile şi drepturile" românilor, a susţinut ea.

"Conturile trebuie blocate doar în cazuri extreme, în nişte situaţii de maximă securitate naţională, care trebuie oprite. Dar, în general, aceste reglări în social media trebuie făcute de către utilizatori şi nicio altă putere mai mare nu ar trebui să intervină în blocarea conturilor", a spus ea.

O a treia cerinţă a POT a fost desecretizarea şedinţei CSAT în care au fost anulate alegerile, conform promisiunii făcute de Nicuşor Dan în campania electorală.

Totodată, POT a apreciat că invitarea la consultări a unor parlamentari neafiliaţi nu respectă Constituţia.

"Constituţia menţionează că preşedintele cheamă la consultări partidele parlamentare. Acestea sunt în Parlament cu un mandat de la cetăţenii români, prin vot direct. Iar aceşti parlamentari neafiliaţi, prin această cerere de a se consulta cu ei, în opinia noastră, pare să fie un joc al preşedintelui de a avea un picior şi o putere în Parlament. Şi, bineînţeles, alimentează conspiraţiile sau teoria conform căreia domnul Nicuşor Dan vrea să îşi formeze în Parlament un grup parlamentar cu care să fie jucător", a spus ea.

